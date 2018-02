A megszépülésért ússzák körül Aphrodité szikláját

Ciprus földjét, különleges földrajzi fekvése okán, az ókortól napjainkig kereszttűz pásztázta. Nem létezett olyan közeli – és esetenként távoli – birodalom, mely ne szállta volna meg hosszabb-rövidebb időre a Földközi-tenger keleti térségében található szigetet. Melyen manapság is három állam osztozik.

Miután a hódítók mindegyike tartósan otthagyta keze nyomát a szigeten, a Bács-Kiskun megyénél alig nagyobb Ciprus ma a világ egyik leggazdagabb és legváltozatosabb műemléki örökséggel rendelkező területe. Garamvölgyi István szekszárdi világutazó egyaránt megcsodálhatta az ókori görög, a római, azután a középkori bizánci, a keresztes időszak, a velencei, valamint az újkorba nyúló török éra fennmaradt építményeit és műtárgyait.

– Mindezt csak színesíti, hogy az 1878-tól 1960-ig tartó angol gyarmati múltnak is megvannak a maguk tárgyi emlékei – húzta alá Garamvölgyi István, aki tegnap a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban tartott előadást ciprusi élményeiről. – Miután a sziget északi, nagyjából egyharmad része török megszállás alatt van, déli, kétharmad része ciprusi görög, de jelen vannak szuverén, repülőtérrel is rendelkező tengerparti bázisaikkal a britek is, így Ciprus, bár elvileg és hivatalosan egységes, a gyakorlatban mégis három országhoz tartozik.

A szekszárdi világutazó októberben landolt a görög területen található Larnaca nemzetközi repülőterén. Innen indult tovább, végig a tengerpart mentén Limassol városába. Bár az október mifelénk már javában őszi hónap, Cipruson még mintha nyár lett volna: erősen tűzött a nap, és fürödni lehetett a kellemes hőfokú tengerben.

– Limassol után Nicosia főváros görög részébe utaztunk, és megnéztük az ókori görög és római tárgyakkal szó szerint zsúfolt múzeumot – folytatta a szekszárdi világutazó. – Majd következett az érseki palota, valamint az őskeresztény bazilika, gyönyörű ikonokkal. Ha már itt voltunk a kettéosztott fővárosban, útlevéllel a kezünkben átmentünk a török részre is. Mindkét helyszínen óriási a forgalom, az éttermek, kávézók tele vannak. Nem lehet azt mondani, hogy a török rész szegényebb lenne a görögnél, avagy fordítva. A speciális politikai helyzetből adódóan a török részt Törökország, a görög részt Görögország támogatja: így az ideiglenes határ mindkét oldalán egészen jó az életszínvonal.

Az épületek általában jól karbantartottak, az utcák tiszták, az ételek finomak, az éghajlat pedig egész évben kellemes. Nem véletlen, hogy a szigetet felfedezték maguknak az orosz újgazdagok, de angol nyugdíjasok is. Rajtuk kívül szép számmal vannak errefelé még kelet-közép európaiak, így magyarok is, mint vendégmunkások: egy helybeli bizonygatta nekem, hogy milyen jó velük dolgoztatni, mert olcsó a munkabérük, megfelelő a szaktudásuk, és soha nem követelnek fizetésemelést…

Garamvölgyi István műemlékek, szobrok, mozaikok, bazilikák, székesegyházak, templomok, kolostorok, mecsetek, paloták, erődök, híres síremlékek és egyéb látványosságok garmadát tekintette meg. Ezek közül hadd emeljük ki a larnacai Szent Lázár-templomot. A legenda szerint Lázár, miután Jézus feltámasztotta, Ciprusra hajózott, Larnacában lett püspök, és itt is hunyt el. Egy másik és másfajta különlegességgel pedig Paphos romantikus hangulatú tengerpartján találkozott Garamvölgyi István.

– A legenda szerint Aphrodité, a szépség és szerelem istennője itt kelt ki a habokból, a máig létező sziklaszirtnél. Ezt a tengerből kiemelkedő sziklát ottjártamkor is rengeteg hölgy úszta körül, fáradhatatlanul, előírás szerint az óramutató járásával ellenkező irányban: ugyanis ez garantálja a megszépülést…