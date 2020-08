A múzeum és a Tinódi Ház is újra kinyitott Dombóváron

A kultúra kedvelői számára két fontos intézmény is újra kinyitott Dombóváron.

A Helytörténeti Gyűjteménynek is helyet adó múzeumban még a tavasszal indult el a beruházás, amelynek köszönhetően kibővült a galéria, és egy néprajzi kiállítótermet is kialakítottak. Ez a felújítás az új városvezetés első olyan kézzel fogható produktuma, amelyre még az év elején teremtettek pályázati forrást és már el is készült. Erre az átadó ünnepségen Kerényi Zsolt alpolgármester hívta fel a figyelmet beszédében.

Egyúttal kiállítás is nyílt a múzeumban ezen a napon a százhetven évvel ezelőtt, Dombóváron született Aggházy Gyula festményeiből.

A városban a kultúra közvetítésében a legnagyobb szerepet vállaló intézmény, a Tinódi Ház is kinyitotta kapuit augusztus 19-én. A vírushelyzet miatt március 17-én kényszerült bezárásra, a dolgozók azóta sok időt és energiát fordítottak az épület belső megújítására, valamint a programok átszervezésre. Új bútorokat vásároltak pályázati forrásból, a belső tér pedig stílusában változott meg.

A nyitórendezvényre gasztronómiai jellegű programot szervezett a művelődési ház. Bede Róbert sztárséf főzött és beszélgetett a helyi termelőkkel, majd a pécsi Wing Singers és szintén helyi Fűszeres Trió, illetve Fenyvesi Gábor és Deli Orsolya koncertezett a téren.

Borítóképünk illusztráció