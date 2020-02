A múzeum új honlapja elkalauzol bennünket

„Képes katalógus a régi Szekszárdról a múzeum honlapján” címmel tartottak egy rendezvényt a Wosinsky Múzeum könyvtárában csütörtökön. Az intézmény új weblapján Szekszárd történetének neves, érdekes épületeit, személyiségeit mutatják be térképek segítségével.

A Szekszárd történetének feldolgozását segítő térképek közül a legrégebbi az 1850-es évekből való, a legfrissebb 1988-as, mondta Lovas Csilla főmuzeológus. A weblapon egy aktuális térképből indulunk ki, és ha azon egy helyszínre kattintunk, feljön az ahhoz kapcsolódó kép és kis várostörténeti szöveg. Jelzik az arra vonatkozó személyiségeket és eseményeket is.

Az új weblap előzményeként volt három várostörténeti kiállítás. Egy jelenleg is fut: a „Megelevenedett képek – Egy kisváros a századfordulón”, mely a vasútállomástól vezet a városközpontba, így mutatja be a város fejlődését a századfordulón. Később nyílt egy 60–70-es éveket bemutató kiállítás, a következő pedig a „Háborútól háborúig” volt az 1918 és 45 közti időszak városfejlődését feltárva. Ezek ismeretanyagát próbálták maradandóvá tenni azáltal, hogy nagyjából ezen az útvonalon számba vettek már nyolcvan fontos épületet. Idáig több mint ötszáz képet gyűjtöttek össze, továbbá negyvenhét személy rövid élettörténete olvasható.

A térképeken jelenleg megjelenő épületek középületek, bár a Garay tér vonalában igyekeztek magánjellegűeket is tekintetbe venni, de a kereskedéssel általában ezek is kapcsolatban vannak. E feldolgozásnak nemcsak olyan módon lehet folytatása, hogy további épületeket vonnak be, hanem a már megjelenítettekről újabb információk is szerezhetők.

A városi élet szereplői közül polgármestereket, hivatalnokokat, építészeket, írókat vontak be. A gazdasági, a kulturális élet, illetve a hivatalnokréteg jelentős vagy érdekes személyiségeiről rövidebb-hosszabb ismertetőket írtak.

Lovas Csilla megjegyezte: megélénkült az érdeklődés a várostörténet, annak képi ábrázolása, illetve jelentős személyiségeinek bemutatása iránt, több ilyen kiadvány született. A Wosinsky Múzeum e törekvésekbe kapcsolódott be. A főmuzeológus szerint fontos, hogy ezt az időszakot feldolgozzák, mert a 70-es évek városszerkezeti átalakulása után most megint van egy erózió: elkezdik eltüntetni a 19. századi épületeket, lásd a Széchenyi utcai új beépítéseket.

Pártutasítások iparosították a várost Dr. Gaál Zsuzsanna, a Wosinsky Múzeum igazgatóhelyettese a fejlődés három korszakát határozta meg. A dualizmus az országban a polgárosodás, városiasodás időszaka volt, ám Szekszárdon az iparosodás elmaradt. Szőlőtermelő kisváros maradt, akárcsak a két háború közti időszakban. Igazi változás az 50-es években zajlott le, de nem piaci alapon, hanem központi párt­utasítások következtében telepítettek ipart a városba. Ekkor megváltozott jellege és jelentősen megnőtt a lakosság létszáma, egy életmódbeli változás is bekövetkezett a lakótelepek felépültével. De mindez nem szerves fejlődés eredménye volt: a rendszerváltás után a fejlődés megtorpant, sőt a város népessége fokozatosan csökken azóta.

Borítóképünkön Lovas Csilla és dr. Gaál Zsuzsanna az egyik interaktív monitor előtt