A Paksi Képtár online várja a kultúrát kedvelőket

A járvány ideje alatt szinte minden intézmény bezárásra kényszerült. A Paksi Képtár a következő közleményt adta ki ennek kapcsán, melyben a zárásról és a jövőbeli terveikről tájékoztatnak:

„Ahogyan a város többi kulturális intézménye, jelenleg mi is zárva tartunk. Egyfelől reméljük, hogy a vírus terjedésének lassulását minden ilyen szabályozott lépés elősegíti. Másfelől több új kiállítás tervével és programokkal várjuk azt az időszakot, amikor ismét és személyesen újra találkozhatunk a régi konzervgyár kortárs kultúrával átlényegített terében. Ez idő alatt is koncentráltan figyelünk arra, hogy a művészet jelenkori produktumai továbbra is helyet kapjanak a hétköznapi sodrásban. Ezt jelenleg az online térbe helyezett tartalommal és az ahhoz való hozzáférés lehetőségével tudjuk megtenni. Az év folyamán a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrás lehetővé tette, hogy az 1980-as évek vége óta gyarapodó gyűjteményünk egy jelentős szegmensét online is megismerhetővé tegyük. Hopp-Halász Károly munkája nyomán mára egy nemzetközi hírű gyűjteményt őrzünk, amire hazai és külföldi múzeumok is egyaránt hivatkoznak. Jelenleg dokumentációs és reprodukciós munkák zajlanak. A tervek szerint tavaszra vagy nyárra készül el a végleges gyűjteményi oldal a weboldalunkon, ami első lépésként tematikusan a képtár létrejöttét megalapozó éves művésztelepek (Vizuális Kísérleti Alkotótelep) tárgyi anyagát dolgozza majd fel. A Képtár tevékenységi körének az egyik leghangsúlyosabb szegmense a művészetközvetítés illetve az oktatást kiegészítő múzeumpedagógiai tevékenység. A fiataloknak és a kisgyermekes szülőknek is készülünk online tartalomsorozattal Kortárs Kalandok címen, melyet a honlapunkon megtalálnak” – közölték lapunkkal.

Borítóképünk illusztráció