A pluszerőfeszítés megtérül, mert tanul a gyerek a versenyen

Az átlagosnál több energia- és időbefektetést kíván a gyerektől, a felkészítőtől és a szülőtől egy tanulmányi- vagy a sportverseny, ám az esetek többségében ez a plusz erőfeszítés megtérül. Még akkor is, ha a diák nem végez dobogós helyen.

Ha a gyerek motivált, és érdeklődik egy tantárgy iránt, szívesen dolgozik, a pedagógus felajánlja, hogy felkészíti versenyre a tanulót – mondja Simon Andrea, a szekszárdi Dienes-iskola igazgatója. A versenyzés nem kényszer, és ha végül szép eredmény születik, az nagy öröm gyereknek, tanárnak, szülőnek. Az igazgató szerint ezek az erőpróbák nem csupán azért jók, mert segítik az elmélyülést egy-egy tudásterületen, és a kiteljesedést jelenthetik egy tehetséges kisdiáknak, de azért is, mert a versenyek felkészítenek váratlan helyzetekre is.

Több tanulmányi verseny és az élet gyakorlati részére felkészítő megmérettetés ugyanis az átlagosnál nagyobb tájékozottságot kíván, ráadásul ezek a gyerekek életszemléletét is formálják. Ilyen például egy környezetvédelmi vagy pénzügyi vetélkedő, amelyekből biztosan profitálnak az indulók.

Simon Andrea és az őcsényi Perczel Mór-iskola igazgatója, Farkas Lászlóné is kiemelte, a csapatversenyeket különösen szeretik a gyerekek és a pedagógusok is, hiszen ezek nem csupán tudást, de együttműködési készséget is kívánnak a tanulóktól. Farkas Lászlóné elmondta, alsó és felső tagozatosok esetében is jó dolognak tartja a versenyzést. Fontos már gyermekkorban megtanulni, miként kell mások előtt megszólalni, és lehetőséget ad egy-egy terület alaposabb megismerésére. Most éppen a Két miniszterelnök, egy sors elnevezésű országos történelemversenyen szerepeltek kiválóan a perczeles diákok, akik a második helyet szerezték meg.

Az iskolavezetők szerint nem baj, ha az arra felkészült iskolások már viszonylag kis korban vizsgahelyzetben találják magukat, és az akadályokat tudásuknak, talpraesettségüknek köszönhetően küzdik le, de az sem gond, ha valaki nem érez kedvet a versenyzéshez.

Pluszpontokat is szerezhetnek A versenyeknek egy középiskolásnak még inkább kézzelfogható a haszna, mint egy általános iskolás esetében, hiszen a „nagyok” minden egyes próbatétellel a záróvizsgára, felvételire gyakorolnak. Heilmann Józsefné, a szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatója szerint a tanulmányi versenyeknek így tehát érettségi előkészítő szerepük van, és segíthetnek abban, hogy diákjaik a későbbiekben könnyebben állják meg a helyüket. Vannak olyan versenyek, így például a diákok tudományos konferenciája, az országos középiskolai tanulmányi verseny vagy a diák­olimpia, amelyek pluszpontokat is hozhatnak a felvételihez a megmérettetésen jól szereplő fiataloknak. A garaysták sikereiről lapunk is gyakran beszámol, hiszen hagyományosan jól szerepelnek nemcsak a tanulmányi jellegű megmérettetéseken, de művészeti és sportversenyeken is. Szerencsére igaz ez sok más általános és középiskolára a megyében, hiszen a pedagógusok közül nem kevesen tartják fontosnak a tehetséggondozást.

Borítóképünkön: Bátaszéken, a Géza-kupán öt tantárgyból is összemérhették tudásukat a diákok