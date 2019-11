A punk számukra ma sem elsősorban a külsőségeket jelenti

Harminc éves a Prosectura, amelyet a zenekar koncerttel ünnepel Budapesten, a Dürer kertben. Itthon is lesz ünneplés, december 8-án lépnek fel Szekszárdon. A jeles alkalomból az egyik alapító taggal, Polgár Tamással beszélgettünk.

– Nem lettetek kisvárosi polgárok, hozzátok az eredeti zenei vonalat. Kik hallgatnak titeket?

– Bár végül egyikünk sem maradt Szekszárdon, de ennek ellenére lélekben kisvárosiak maradtunk. Ez azt jelenti, hogy az ember élvezi és használja a nagyváros adta lehetőségeket, de valahol legbelül mégis kisvárosiként érzi jól magát és úgy is gondolkodik – monda Polgár Tamás.

– Miként viszonyulnak hozzátok a szekszárdiak?

– A punk dolog nálunk nem egyértelműen és főleg nem kizárólag a külsőségeket jelentette, hanem sokkal inkább a gondolkodásmódot. Persze, szerettünk különcködni, de ennél sokkal fontosabb volt az, hogy ragaszkodtunk a véleményünkhöz és az elképzeléseinkhez, mind a zenét, mind a szövegeket tekintve. És igen: ez sokaknak nem tetszett, viszont talán még többen támogattak minket. A röhejes inkább az, hogy most is vannak olyanok Szekszárdon, akik próbálják blokkolni a zenekart, egyébként státuszuknál fogva sikerrel. Tényleg vicces dolog ez 2019-ben, mi legalábbis így éljük ezt meg. A közönségünk tényleg több generációból áll össze: sokan járnak nosztalgiázni a mi korosztályunk tagjai közül, de járnak a 20-asok, 30-asok is és szerencsére a tizenévesek is felfedeznek minket. Érdekes és kellemes érzés ezt átélni, hogy az egykori koncertlátogatók gyerekei is ott ugrálnak már a bulikon.

– Mennyit változott az ízlésetek az eltelt harminc évben? Milyen zenéket szerettetek annak idején, és miket most?

– Mindenkinek megvannak a kedvencei, tulajdonképpen gyerekkorunk óta. Ezeket a kedvenceket azóta sem tudta senki felülmúlni. Persze mindig jönnek új zenék, új zenekarok, amelyek tetszenek, de valahogy mégis sokszor az az érzése az embernek, hogy „ezt már hallottam korábban mástól”. Kevés az eredetinek mondható zenekar, de aki van, az nagyon jó – szerencsére.

– Kikkel léptek fel szívesen?

– Vannak zenekarok, akikkel hagyományosan és viszonylagos rendszerességgel játsszunk együtt: Macskanadrág, Hétköznapi

Csalódások, Auróra, vagy a szintén szekszárdi Don Gatto. De vannak olyanok is, akikkel ritkábban futunk össze, például nyári fesztiválokon.

– Milyen volt a Földi nyalandók fogadtatása, lesz-e új lemez, és ha igen, mikor?

– Nagyon hosszú volt a szünet a Sándor, József, melegek és a Földi nyalandók megjelenése között, ezért nagy volt a várakozás az új lemezzel kapcsolatban. Hogy hogyan sikerült, azt nehéz megítélni, de összességében nem lett egy rossz lemez. Igaz, voltak a 30 év alatt jobb lemezeink is. Úgy gondoljuk, hogy huszonvalahány év és tizenvalahány album után egy zenekar már ne akarjon gyökeresen mást csinálni, mint addig, így viszont nehéz megújulni. Ezért úgy döntöttünk, hogy inkább csináljuk azt, amiben jók vagyunk. Szeretnénk még új dalokat írni – illetve már vannak konkrét ötletek –, azt még persze nem tudjuk, hogy ez mikor fog album formájában testet ölteni. Egyet ígérhetünk: idén biztosan nem.