A rendszerváltásra emlékeztet az installáció

A rendszerváltás helyi és országos eseményeinek emléket állító „Hypercube” közterületi installáció átadására került sor csütörtök délelőtt a Garay téren. Nyitóbeszédében Gyurkovics János alpolgármester elmondta, harminc éves szabadságunkra emlékeztet a monumentális alkotás, van mit el nem felednünk. Jelesül azt, hogy nem mindig élhettünk így: szabadon. Hogy volt idő, amikor nem lehetett a világot a magunk szándéka szerint alakítanunk.

A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázata keretében megvalósuló közterületi installáció átadását tartották csütörtök délelőtt a Garay téren. Pogrányi Lovas Miklós eszmetörténész, a közalapítvány által delegált képviselő elmondta, hogy Szekszárd a kedvenc borvidéke, a város sokat tett a rendszerváltásért azzal, hogy nagyszerű embereket adott, akik naggyá tették a nemzetet.

– 1979. január 7. a Pol Pot-rezsim bukásának évfordulója és egyben az ortodox karácsony napja is. Szekszárd fontosabb szerepet játszott a rendszerváltozásban, mint sokan gondolnák. Nem elsősorban helyszínként, mint inkább azon befolyásos emberek szülőföldjeként, akik később alakították Magyarország sorsát. Hosszan sorolhatnánk a példaértékű személyeket, akiknek sokat köszönhet a magyar kultúra. A neves borászokat, írókat, költőket, színészeket, sportolókat. Akadt persze a szekszárdiak között is a kommunizmus sötét figurája, de természetesen nem rá gondolok. Hanem itt van nekünk Csengey Dénes, aki idén januárban lenne mindössze 67 éves – mondta az eszmetörténész. Mint elmondta, Csengey személye összeköti Szekszárdot az ő szülőföldjével, a budapesti XII. kerülettel, ugyanis ebben a városban látta meg a napvilágot – és Budapesten halt meg 1991-ben. Harminc évvel ezelőtti halálának körülményeiről eddig nem lehetett beszélni, csak a közelmúltban láttak napvilágot azok a tanúvallomások – köztük titkosszolgálati vallomások is –, amelyek felvetik az idegenkezűség lehetőségét.

– Amit biztosan állíthatunk: feddhetetlen személye miatt a posztkommunista polip útjában állt: személye kikezdhetetlen volt, mert nem működött együtt a diktatúra elnyomószerveivel, munkájában és magánéletében egyaránt tisztességes volt. Halála előtt a Magyar Televízió sötét ügyeiről kutakodott. És előrejelezte, hogy nyomozása visszaéléseket tárt fel. Előjel nélküli, váratlan halála ezek után következett be. Józan és korát meghazudtolóan bölcs figurája nélkül a magyar rendszerváltoztatás története egészen biztosan másként alakult volna – mondta.

Gyurkovics János alpolgármester arra emlékeztetett, hogy volt idő, amikor nem lehetett önálló véleményünk, amikor az ezt tudomásul nem vevők egzisztenciájukat, maguk és családjuk biztonságát, személyes életüket kockáztatták. Harminc évvel ezelőtt új világ köszöntött, köszönthetett ránk: a szabadság világa. Az akkori történések képei, pillanatai jelennek meg az installáción, és rendre megjelennek emlékezetünkben is – immár kitörölhetetlenül.

Összetartóak a megyeszékhelyen

Lestár Péter, a pályázatot megvalósító Perfect Média Kft. ügyvezető igazgatója az átadón elmondta, a hatvanas évek Magyarországa tele volt Lenin-szobrokkal, amelyek „hullottak” 1990 május, júniusában, és azokkal együtt a régi rendszer. – Szekszárdon is lebontották a jelképeket. Tolna megye székhelyén akkor is jellemző volt a mezőgazdaságban dolgozók összetartása, annak idején az agráriumot is gyorsan újraszervezték – tette hozzá.