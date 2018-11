A sajátos, helyi kultúrát tanítják meg a gyerekeknek

Elsősorban a fiatalokat célozza meg, de minden korosztálynak szól a siómenti települések és a megyei önkormányzat új programja. Nyolc községben tanítják vissza az irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományokat.

A ciklus elején kidolgozott a Tolna megyei önkormányzat egy koncepciót, amelynek az volt célja, hogy még erősebbé, egységesebbé váljon a megye. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke szerint jó úton járnak, már csak azért is, mert bebizonyosodott, hogy az itt élők szeretnek közösségben lenni, és van elképzelésük a jövőről.

Az elnök kedden délelőtt sajtótájékoztatón mondta el, hogy jó példa erre az értéktár mozgalom, amelyhez olyan települések is csatlakoztak, amelyekről nem gondolták volna, hogy megteszik ezt. És mert a tenni vágyó közösségek számát, aktivitását szeretnék növelni, az önkormányzat és hivatala szívesen állt egy új kezdeményezés mellé.

Dr. Baranyai Eszter aljegyző ismertetője szerint a megyei önkormányzat, a hivatal, Medina és Tengelic konzorciumi partnerként, további hat település, így Harc, Kölesd, Pálfa, Sárszentlőrinc, Sióagárd és Szedres együttműködőként vesznek részt egy programban. A projektben visszatanítják a helyi és a környékbeli irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományokat.

Dr. Gábor Ferenc jegyző ehhez hozzátette, minden ilyen tervezet célja, hogy növelje az itt élők komfortérzetét, és itt tartsa őket. Kiemelte, mintaprogramnak gondolják ezt a projektet, amely reményeik szerint más településeken élőket is megmozgat, és cselekvésre ösztönöz.

2021-ig összesen több mint száz rendezvényt tartanak. Az irodalmiak között lesz színjátszó találkozó, mesemondó verseny, vetélkedő, a képzőművészeti programok között kiállítás és alkotótábor is. Része dalárda működtetése, népzene tanítás és táncház, és értéktári programok is ide tartoznak majd. Havonta mind a nyolc településen várhatóak közösségfejlesztéssel kapcsolatos események. Készül interaktív túraútvonal, három oktatófilm és mobil applikáció is, amelynek révén két történelmi épület rekonstrukcióját láthatják azok, akik letöltik.

Indul a Kincses Tolna Megye

Vén Attila, Medina polgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a többi siómenti település vezetőjével már megválasztásukkor egyfajta művészetek völgyét képzeltek el. Ennek megvalósulása volt a Mátyás évhez kapcsolódó kiváló rendezvénysorozatuk. Amikor sorra alakultak a helyi értéktárak, látták, nem elég összegyűjteni ezeket az értékeket, meg is kell tanítani a gyerekeknek, hogy valóban ne vesszenek el. Azt szeretnék, ha a helyi hagyomány és kultúra, amely minden településen más, szerepelne a tantervben. Azok a gyerekek, akik részesei lesznek ennek a projektnek, nemcsak saját, de a szomszédos falvak értékeivel is megismerkednek.

Vén Attila arról is beszélt, hogy bár a projekt 2021-ig szól, utána is folytatni szeretnék az országosan úttörő munkát.

A program jövő héten indul, a Kincses Tolna Megye – Értékvetélkedő értékhangolójával, amelyet szerdán és csütörtökön tartanak Sióagárdon általános-, illetve középiskolás diákoknak.