A szekszárdi festőnő kedvence Modigliani

Nem járt képzőművészeti iskolába, nem tanult – legalábbis professzionális szinten – festeni, alkotásai mégis eredetiek és különlegesek. Erre szokták azt mondani, hogy tehetség. Halász Luca Szekszárdon született, ám mindennapi munkája már évek óta Münchenben tartóztatja.

Érdekes módon az általános iskolában, azaz a szekszárdi Dienesben, majd a Zrínyiben elsősorban magyar irodalomból és nyelvtanból jeleskedett, de kedvelte a német nyelvet is. Ekkor még nem tudhatta, hogy ezen utóbbi vonzalomnak komoly jelentősége lesz későbbi életében. Miután leérettségizett a palánki középiskolában, Budapestre utazott, hogy beteljesítse tervét: a lakberendezői képzettség megszerzését.

– A fővárosban három évig, Esztergomban egy évig dolgoztam – tekintett vissza egykori önmagára Halász Luca. – Azután 2011-ben már Münchenben voltam, akkori barátommal költöztünk a bajor fővárosba. Semmiféle elgondolásunk nem volt, csak annyi, hogy anyagilag valahogyan megerősödjünk. Párom kórházi ápolóként helyezkedett el, én pedig egy szállodában kezdtem el dolgozni takarítóként.

Némi ugrás előre, napjainkba: Halász Luca, köszönhetően a Szekszárdon megszerzett német nyelvi alapoknak is, ma már szállodai részlegvezető. Ehhez természetesen be kellett járnia a ranglétrát és nem takaríthatta meg a szorgos és éjszakákba nyúló tanulást sem. Ennek az időszaknak az eredményét több német bizonyítvány, szakmai oklevél is fémjelzi.

Közben mind jobban kezdett kiteljesedni hobbijában, a rajzolásban és a festészetben. Mint mondta, a szülői házban itatódott át a kreativitással. A néhai, pedagógus édesanya, az apa és a testvér is figyelemre méltó alkotó szellemet mutatott, illetve mutat ezen a téren.

– Bár a munkám, köszönhetően beosztásomnak, most már kellő anyagi biztonságot ad, azért a stressz a mindennapok velejárója – folytatta Halász Luca. – A festészet megnyugtat és feltölt. Nincs olyan jelentős művész, aki – alkotásai révén – ne lenne képes ösztönözni, de azért akad nagy kedvencem is: az első helyen nálam, mindenki mást messze megelőzve, Modigliani van. Ehhez képest az akril technikával készült, Olasz című Halász Luca-festmény első ránézésre Picassót idézi. Ugyancsak hasonló stílusjegyek fedezhetőek fel az Önarckép című alkotásán is.

– Ez a kettő már teljesen kidolgozott állapotban van – mondta. – Ami igazán foglalkoztat, az az emberábrázolás, ezért készítek portrékat.

Méghozzá, ahogyan azt a mellékelt felvétel is tanúsítja, egyáltalán nem középiskolás fokon. Néhány hozzáértő szakember már megtekintette műveit, mindannyiszor kedvező véleményezéssel. Ami a jövőt illeti: az elkövetkező években, akár évtizedekben a benne rejlő kreativitást szeretné kibontakoztatni. Még azon az áron is, ha esetleg a szállodai munka háttérbe szorul, netalán meg is szűnik. Egyébként kiállítása még nem volt, de ha erre lehetőséget kapna, például Magyarországon, akkor nagy örömmel utazna haza Münchenből. Legszívesebben természetesen szülővárosába…