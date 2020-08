A tamburát ismerhette meg a közönség

Hangszerkiállítással egybekötött könyvbemutatót tartottak az alsónyéki művelődési házban péntek délután. A Tambura-tanulmányok című kötet a Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány gondozásában jelent meg idén.

A kiadványt egyik szerkesztője, a Kossuth- és Prima-díjas Vujicsics Együttes vezetője, akadémikus, a Zeneakadémia tanára, Eredics Gábor mutatta be. A magyarországi tamburamuzsika múltjáról, jelenéről és a hangszerben rejlő lehetőségekről mesélt, bemutatva a dél-dunántúli tamburazene sajátosságait. A hangszereket pedig Tatai Ernő hangszerkészítő ismertette, aki sokféle prím- és basszprímtamburát sorakoztatott fel. Természetesen játszott a Medinai Tamburazenekar, fellépett emellett a bátaszéki származású Csurai Attila zenész és a mohácsi Versendi Kovács József zenész is. Köszöntőt a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, Komjáthy Tamásné mondott.

A kötetlen beszélgetés közepette pálinkát, bort és pogácsát is fogyaszthatott a mintegy negyven érdeklődő. Az ingyenes rendezvényt a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület és az Akácliget Alkotóműhely Egyesület szervezte, és a Hagyományok Háza támogatta. Ez volt egyébként a népművészeti egyesület ismeretterjesztő előadássorozatának első állomása. Az Akácliget Alkotóműhely elnöke, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület megbízott titkára, Eredics Júlia azt is mondta: a tambura, a hosszú nyakú lantok családjába tartozó pengetős hangszer karrierje felívelő. Használatát alap-, közép- és felsőfokon is lehet tanulni a Zeneakadémián, pár tanára már van az országban.