A tartalom a lényeg, az, hogy egy percben is üssön a videó

Kindl Gábor szekszárdi filmes otthon van a videóblogolás világában. Dolgozott együtt a PamKutyával, Viszkok Fruzsival és a Pingvinharcossal is. Elmondta, milyennek látja ezt a jelenséget, és néhány hasznos tanácsot is adott kezdő videósok részére.

Kindl Gábor 2004 óta foglalkozik rövidfilmekkel. A kiindulópont egy különleges játék volt. Huszonnégy óra alatt kellett filmeket készíteni, mégpedig háromperceseket. Jancsó Miklós filmrendező zsűrizett. Már elsőre hetven stáb jött el Szekszárdra, zömében fiatal filmesek. Idővel – 2013-ra – a YouTube videómegosztó portál segítségével nemzetközi szintűvé nőtte ki magát a játék. Ekkor már egyperces alkotásokat vártak. Érkeztek videók Kínából, Nigériából, Indiából és Amerikából is.

Kindl Gábor elárulta, amikor 2004-ben előállt a háromperces film ötletével, Jancsó Miklósnak erős kételyei voltak. Úgy vélte, nem lehet ilyen rövid idő alatt valódi tartalmat adni. A látottak azonban meggyőzték. Kindl Gábor viszont már akkor tudta, hogy a videóklippek, reklámfilmek korában a mélyebb üzeneteket is át kell alakítani, befogadhatóvá tenni a célközönség számára. Az Y és a Z nemzedék szinte kizárólag az internetről szedi az információkat. Ez a korosztály nagyjából ötven másodpercig figyel oda, de már az első tíz másodpercben be kell vonzani őket ahhoz, hogy végignézzék az alkotást.

Ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogy a fiatalok keresik a lehetőséget az önkifejezésre. Igaz az 1960–70-es években még mindenki zenész akart lenni, (ahogy ezt a Szekszárdi Retro című filmjében is bemutatta), később aztán lemezlovas (DJ), most viszont influencer (másokra ható, véleményformáló személyiség). A kisfilmes játék volt a jelenkori önkifejezés előszobája. Emiatt sok youtuberrel régre nyúlik vissza Kindl Gábor ismeretsége. Van köztük olyan, akinek a karrierje úgy kezdődött, hogy készített egy videót, tulajdonképpen kisfilmet, és föltette a videómegosztó portálra. Akkor még nem is remélve, hogy milyen sokan megnézik majd.

Kindl Gábor szerint azonban ezt lehet – és érdemes is – tudatosan csinálni. A kérdésre, hogy milyen témákhoz célszerű nyúlni, elmondta, széles a merítés. Nyilván nem mindegy, milyen korosztályt szeretne valaki megszólítani. Van néhány alaptéma. A gyerekeket célozza a termékek kicsomagolásának, használati lehetőségének bemutatása történet formájában. A kicsit kamaszok, fiatal felnőttek körében népszerűek a gémerek, akik számítógépes játékokkal játszanak. A lányok, nők kedvelik a szépségápolási tippeket bemutató videókat. A férfiakat pedig a hobbijukon keresztül lehet megszólítani. A legnépszerűbbek természetesen a funny, vagyis vicces videók. A lényeg, hogy akinél eléri az ötezret a feliratkozók száma, arra felfigyelnek. Arra is emlékeztetett, vannak közszereplők, akik az interneten lettek népszerűek, és ennek révén kerültek be a hagyományos médiába.

Ahhoz, hogy ez teljesüljön, néhány gyakorlati tanácsot is érdemes megfogadni. Figyelni kell például arra, hogy az első tíz másodpercben máris meggyőző, érdeklődésfelkeltő legyen a vlogger. Fontos, hogy a kamerába beszéljen, ne nézzen félre, még a képernyőre se. Kindl Gábor szerint ezt érdemes tükör előtt gyakorolni. Azt is javasolja, hogy a kamera szemmagasságban helyezkedjen el. Érdemes olyan zenét választani alá, ami illeszkedik a választott témához. Promózni csak akkor célszerű a saját YouTube-csatornát, ha már elérhető rajta néhány videó. Ebben a mesterségben is kitartónak kell lenni – hangsúlyozta.

A kérdésre, hogy professzionális filmes szemszögből milyennek értékeli a youtubereket, úgy fogalmazott, a PamKutya Despacito-paródiája mindent vitt. A klip rövidfilmes műfaj és a filmezésnek az az ága, ahol minden szabályt fölrúghatsz. Ha a közönség elfogadja, akkor semmi sem gáz. A klip műfaja egyébként hatott a filmre is: hatására gyors­vágású filmek születtek. Persze előfordulnak hibák a vlogolás művészetében, de egyes videósok egyébként szándékosan hagynak benne bakit, mert tudják, hogy a mai generáció nem szereti a sterilitást. A filmeket alapvetően izgés-mozgás, rohanás fémjelzi. A magyar alkotásokra emellett jellemző a kiabálás is. A lényeg azonban elsősorban a tartalom, vagyis az, hogy egy egypercesben is üssön a mondanivaló.

Kindl Gábor Tolna megyei kötődésű youtubereket is ajánlott. Az Iam Fülöp például egy szekszárdi srácot, Budavári Fülöpöt takarja, a RingloTube tulajdonosa egy szintén szekszárdi lány, Ihos Iringó. A Tomi vlog pedig egy bonyhádi fiú, Paplauer Tamás csatornája.

Végül arról beszélt, hogy a vloggerek a negyven fölötti korosztályt kevésbé szólítják meg. Ez komoly szakadékot képezhet a generációk között. Ha azonban egy szülő érdeklődő, akár kommunikációs csatornát is nyithat kamasz gyermeke felé. Ráadásul pontos képet kaphat a csemete értékrendjéről, ha tudja, kiket tart példaképnek.