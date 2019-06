A templomért szerveztek jótékonysági koncertet

Jótékonysági koncert volt Pakson. Zajlik a paksi református templom teljes belső felújítása, és mint azt Lenkey István lelkésztől megtudtuk, ehhez gyűjtenek támogatást.

Az épületben az aljzattól a vakolaton és az elektromos vezetékeken át egészen a plafonig mindent renoválnak, újak lesznek a padok is. Lenkey István elmondta, hogy az átalakításhoz és felújításhoz minisztériumi támogatást is kaptak a paksiak, ez a beruházás közel felére elég, így szükség volt és van adományokra is.

Korábban is volt gyűjtés emiatt, és ezért rendezték a jótékonysági koncertet, amelynek fellépője az IDM, azaz Így Dicsőítünk Mi zenekar volt. Az együttes gyülekezeti tagokból áll, és rendszeres szereplői az istentiszteleteknek is. Két órás koncertjükön keresztény könnyű zenét játszottak.

A templom alapkövét 1750-ben tették le, és 1776 novemberében szentelték fel. A reformátusok templomtornya 1796-ban emelkedett a magasba, a ma is álló torony 1821-ben készült el. Az épület tetejét 2008-ban újították fel.