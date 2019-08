A tornatanár a tamburát is gyakran viszi az óráira

Az alapokat Bátán szerezte – néptáncból és népzenéből – Bogdán György, aki most faddi testnevelő tanár. Fellépésekre készíti elő a helyi néptáncegyüttest, és az utánpótlásról is gondoskodik. A heti öt tornaórából kettő néptáncoktatással telik az alsósoknál.

Főállásban a faddi általános iskola tanítója és testnevelő tanára a 32 éves Bogdán György, de ami igazán kedvére való elfoglaltság, az a néptánc. S ezzel lehetősége van foglalkozni az iskolában és a művelődési házban is. Az alsósoknál a heti öt testnevelés órából kettő néptánc. Közülük kerül ki az utánpótlás, a helyi Boróka Ének és Néptánc Egyesület új generációja.

Az idősebbekből álló énekkar folyamatosan működik, ám a táncosoknál volt némi pauza, mielőtt a fiatal pedagógus 2018 októberétől kezébe nem vette az irányítást. Most júliusban tábort szervezett harminc fiatal részvételével. Megítélése szerint sokat fejlődtek, akik ott voltak. A tanult rábaközi és moldvai táncokat egy táborzáró programon bemutatták, és láthatja őket a közönség a szeptember 21-ei faddi szüreti fesztiválon is.

Táncházat is rendeztek kétszer az év első felében. Azokon sárközi táncokat tanulhattak az érdeklődők. Korukat tekintve általában tíz és negyven év közöttiek a résztvevők.

A faddi néptánc­oktatás új reménysége Bátán nőtt fel. Édesapja odavaló, a falu jó hírű tamburazenekarának prímása volt; sajnos már nem él. Édesanyja faddi, a kilencvenes évek végén költözött vissza a családjával, amikor munkáltatója, a bátai tsz megszűnt.

Ha nem is olyan profi szinten, mint az apja, Bogdán György is játszik tamburán. – Tánc alá zenélek – mondja. – Táncosként érzem azt a ritmust, amit oda kell varázsolni a lábak alá. Viszi a hangszerét a táncpróbákra és az alsósok énekóráira is. Szeretik a gyerekek az ilyen foglalkozásokat. A tánccal való kapcsolata még Bátán kezdődött, kis­srác korában. S nem hanyagolta el azt követően sem, amikor, 16 évesen Faddra került. Erős támasza Takács Melitta, aki a táncban és a magánéletben is a párja.

Játékos módon tanítja a gyerekeket, és a legügyesebbeket beemeli a városi tánccsoportba. Szeretné, ha a községi közösségi rendezvények rendszeres szereplőivé válna a csoport.

Sportra buzdít Otthon van a táncparketten Bogdán György. Repertoárján szerepelnek dél-alföldi, szatmári, moldvai, sárközi és rábaközi táncok. Pedagógusként egy uniós projektben is dolgozik, mely a gyermekvédelemmel kapcsolatos. A szekszárdi és a faddi gyermekotthon sportért felelős külső munkatársa. Prevenciós jelleggel, olyan foglalkozásokat tart, amelyek arra sarkallják a fiatalokat, hogy ne a számítógép előtt töltsék a napjaikat, ne igyanak, ne drogozzanak, hanem sportoljanak. A projekt decemberig tart, de mivel sikeres, mert sokakat megmozgat, várhatóan meghosszabbítják.

Borítóképünkön Bogdán György és párja, Takács Melitta látható.