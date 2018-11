A tücsök végül a vakondnál kér segítséget

Ha valaki hasonlóságot vél felfedezni La Fontaine A tücsök és a hangya című tanmeséje, valamint Janosch műve között, az nem a véletlen műve. Ám utóbbi esetben a befejezés más lesz.

A tücsök egész nyáron muzsikált a mezőn, s tette mindezt az erdőlakók örömére. Ám amikor hűvösre fordult az idő és egyre hidegebb lett, az állatok mind bebújtak meleg vackukba és nekiláttak az éléstárukba gyűjtött finomságoknak. Kivéve a tücsköt. A mező muzsikusa túl későn döbbent rá, hogy egész nyáron nem gondolt a hideg évszakra, nem művelte a földet és még csak téli ruhát sem varrt magának. Elindult tehát menedéket keresni, de mindenütt elutasításban volt része. Míg aztán egy napon bekopogtatott a vakond ajtaján.

A Deutsche Bühne Ungarn ez alkalommal mesét vitt színre. A Die Grille und der Maulwurf, azaz A tücsök és a vakond bemutatója tegnap délután zajlott le, ám a darab ma 13 és 15 órától, valamint holnap 10 és 12.30 órától ugyancsak megtekinthető. Érdemes is rá, hiszen a híres meseíró, Janosch története túlmutat önmagán.

Nemcsak a vendégszeretetről és az összetartozásról szól, hanem az önérdekről, mohóságról és egoizmusról is. Mindenekelőtt azonban annak művészetéről, hogy miképpen tehetünk másokat boldoggá.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Éppen ezért családi program is lehet új darabunk – mondta Lotz Katalin, a Magyarországi Német Színház igazgatója.

– Bár elsősorban a gyermekeknek szól, a felnőttek számára is érvényes a mondanivalója: például az, hogy mennyire vagyunk döntéseinkben nyíltak, egyenesek. Azt is elmondhatom, hogy a szereplő művészeink nagy örömmel fogadták ezt a feladatot, amit magától értetődően nagyon komolyan vesznek.

Az Alexander Kratzer által átdolgozott mesét Irmgard Lübke vitte színre. A rendező Ausztriától Németországig számos színházban tette le névjegyét. A Tücsök szerepét Sipos Eszter alakítja. Vakond: Boglári Tamás, Szarvasbogár: Berzsenyi Zoltán, Béka: Merán Bálint, Gyík: Paula Donner, Egér: Andrzej Jaslikowski.

Magyar szavak

Az előadás egyik érdekességét az jelenti, hogy ez alkalommal időnként magyar nyelvű beszéd is hallható benne. Az arány mintegy 85 százalék a német nyelv javára, ám a nagyjából 15 százaléknyi közbeékelés magyarul pontosan elég ahhoz, hogy a némettudással vagy nem, vagy csak igen csekély mértékben rendelkező kisgyermekek is megértsék a történet lényegét. Vászonra vetített, magyar nyelvű feliratozás tehát most nem lesz, viszont néhány magyar dialógus igen – a színpadon.

Itt is kiadták Janosch eredetileg Horst Eckert néven született 1931-ben Németország Hindenburg O. S. (Oberschlesien) nevű településén, mely ma Lengyelországhoz tartozik és Zabrze a neve. A második világháború után szüleivel együtt az NSZK-ba költözött, ott lett illusztrátor és gyermekkönyvíró. Első kötete 1960-ban jelent meg, azóta több mint száz műve közel harminc nyelven, köztük magyarul is olvasható. Janosch tavalyelőtt egy kiállításon jelentette be, hogy több könyvet nem kíván írni.