A város jeles osztályzatot kapott a rendezőktől

Művészeti bemutatókkal zárult pénteken délelőtt a XXXII. Országos Speciális Művészeti Fesztivál. A megyeszékhelyen hétfőn megnyitott, nagyszabású rendezvényen negyvenhat hazai szociális és oktatási intézmény, alapítvány, egyesület mintegy hétszáz résztvevővel képviseltette magát.

A többségi társadalom tagjaihoz való közelítést, az integráció előmozdítását célozta az a kezdeményezés, melynek keretében a sérült alkotók és művészeti csoportjaik a Művészetek Háza előtt felállított színpadon is bemutatkozhatnak. A résztvevők számát és összművészeti jellegét tekintve a Speciális Művészeti Fesztivál programsorozata Szekszárd kulturális életének kiemelkedő eseményévé vált. Ugyanakkor, ami legalább ugyanennyire fontos, a megyeszékhely mércét jelentett és ez a többletérték magától értetődően túlmutat a város határain. Ezt egyébként a szervezők képviselői jelentették ki.

Kováriné Bujdosó Lilla gyógypedagógus Székesfehérváron él és dolgozik. Immár ötödik esztendeje értékeli a fellépő csapatok, alapvetően a zenekarok, énekesek produkcióit. Ez volt most is a feladata.

– Hadd bocsássam előre, hogy nem annyira minősítünk, mint inkább szakmai útmutatást adunk – közölte Kováriné Bujdosó Lilla. – Már kezdéskor örömmel nyugtáztuk a város Fesztivál iránti nyitottságát. Ez megkönnyítette annak befogadását, hogy a fogyatékkal élők is képesek színvonalas műsorszámokra. A szekszárdiak megálltak a szabad téren, illetve bejöttek az utcáról a Babits Mihály Kulturális Központba, őszinte érdeklődéssel nézték meg ezeket a produkciókat és tapssal nyilvánították ki tetszésüket. Ezt kifejezetten nagy eredménynek tartom.

– Ezalkalommal is előbbre léptünk a korábbi Fesztiválokhoz képest – mondta az Egerből érkezett Asztalos Zsolt rendező, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnöke. – Először is többen voltunk, mint korábban, és ez mindig jót tesz egy rendezvény hangulatának. Az előadott műsorszámok döntő többsége is megérdemelt minden elismerést. A Műhely keretében végzett munka, tehát, hogy évről–évre igyekszünk emelni a művészeti tevékenység színvonalát, meghozta gyümölcsét. Bebizonyosodott, hogy szakszerű munka és folyamatos gyakorlás mellett jelentős értékeket képesek felmutatni a fogyatékkal élő emberek. S még valami: Tolna megye székhelye hozta azt a kisvárosi közvetlenséget, ami nem feltétlenül jellemző egy nagyvárosra. Tapasztaltam, hogy sok helybeli betért az Agorába, illetve eljött szabadtéri programjainkra. Szekszárdon teljesült a talán legfontosabb célkitűzésünk, az integráció erősítése. Ez pedig újabb hozadékkal járhat. A fesztivál résztvevői, nyugtázva a város vendégszeretetét, kétségkívül a jövőben is nagy örömmel és minél többször jönnek ide.