A véletlenek összjátéka hozott háborút

Gavrilo Princip pisztolylövése, amely elindította a XX. század nagy háborúit – ez volt a címe dr. Majdán János előadásának a Wosinsky Múzeum könyvtárában.

Az Osztrák–Magyar Monarchia szarajevói hadgyakorlatának befejezése június 28-ára esett, mely a szerbek nemzeti gyásznapja. 1389-ben a rigómezei csatában szenvedtek vereséget a törököktől, amivel megszűnt a Szerb Királyság. Az osztrákok erre a napra tették Ferenc Ferdinánd trónörökös látogatását is, amit a szerbek provokációnak vettek. – mondta dr. Majdán János, a PTE docense.

Gavrilo Princip érettségizni készül Belgrádban. Ő és két másik fiatal a megfelelő személyhez fordulnak Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának ötletével. Kiképzésben részesülnek. A három tüdőbeteget az is motiválja, hogy legfeljebb is három-öt évük van hátra. A Belgrádból jött fiatalemberekhez Szarajevóban mások is csatlakoznak. Összesen hét merénylő áll sorba a folyónál. Az első elszalasztja Ferenc Ferdinánd kocsiját, a második megsajnálja a feleséget, a harmadik rossz helyre dobja a bombát. Ferenc Ferdinándék elhajtanak. A katonai parancsok javaslatára egy másik útvonalon távoznának, de pont a trónörökös sofőrjének felejtenek el szólni. Ez az autó így bekanyarodik az eredeti útvonalra. A sarkon Gavrilo Princip áll.

Borítókép: Dr. Majdán János volt a Múzeumi Esték vendége