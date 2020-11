A vírus tehet róla, ha csalódik a közönség

Elmaradt, utolsó pillanatokban lemondott előadások, csalódott, már jegyüket megváltott nézők sokasága Tolna megyében. Lapunk megkeresett néhány, a színházi programoknak, előadásoknak helyet adó intézményt a kulturális helyzettel kapcsolatban.

A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ kollégái folyamatosan kapcsolatban állnak a színházakkal, az egyéb produkciók képviselőivel. Azokat a rendezvényeket, melyekre már annyi jegyet eladtak, hogy a jelenlegi szabályozás szerint nem lehet megrendezni, a járványügyi veszélyhelyzet utáni időszakban fogják pótolni. Így az nem fordulhat elő, hogy a megengedettnél többen érkezzenek egy-egy eseményükre. A programjaik tehát – például színdarabok, koncertek – nem maradnak el, hanem új időpontban rendezik meg őket, melyekről folyamatosan tájékoztatják közönségüket a honlapjukon, valamint a közösségimédia-felületeiken. A november 4. után szervezett programjaikat pedig az új előírásoknak megfelelően rendezik meg. – Aki az intézményünkben vásárolt jegyét szeretné visszaváltani, november 30-ig a központ jegypénztárában megteheti – nyilatkozta Gödrei Zoltán kommunikációs osztályvezető.

Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központ internetes felületein ismertette, hogy a látogatás szabályai szerint továbbra is kötelező a 1,5 méteres biztonsági távolságtartás, a szabályosan viselt, orrot, szájat eltakaró maszk és az oldalsó bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használta. Felhívták mindenki figyelmét, hogy a termekben zajló foglalkozások során is kötelező betartani ezeket az óvintézkedéseket. Ezt szigorúan ellenőrizni is fogják. Akiknél ez nem kivitelezhető, azokat a csoportokat, programokat, próbákat lemondják.

Dombóváron a Tinódi Ház 400 fős színháztermének befogadóképessége a szabályok betartásával jelenleg 137 fő. Szabóné Rambala Gabriella, a művelődési ház ügyvezetője elmondta, hogy nagyon változó a színházak, a szervezők hozzáállása az új szabályozáshoz. Van, aki konkrétan azt mondta, hogy nem hagyja cserben a közönséget, és az említett létszám mellett is megtartja a tervezett előadását. Azonban több terembérletes előadást lemondtak, és egy esetben még hezitálnak. Az utóbbi időszakban az érdeklődés is csökkent a kulturális rendezvények iránt.

Tamásiban a művelődési központ hivatalos közösségi oldalán tájékoztatott, hogy adventi programsorozata az idén elmarad. A leszerződött profi fellépők, a helyi amatőr művészeti csoportok, étel- és italárusok, kézművesek bizonyosan sokakat vonzottak volna, ahogy az elmúlt években is megtelt a tér egy-egy adventi vasárnapon. A városközpontot természetesen ünnepi díszbe öltöztetik majd, hogy megteremtsék az adventi hangulatot, a látvánnyal segítsék az ünnepre hangolódást.

Bonyhádon elmaradt a Tizennyolc című pénteki előadás technikai okokból, a pótlás várható időpontja 2021 tavasza, tájékoztatta lapunkat a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ. A már megváltott regisztrációs jegyek érvénytelenek, a pótlás alkalmával újból regisztrálni kell majd a nulla forintos jegyekért.

– A 2020/21-es évadban nincsenek bérletes előadásaink, emellett mostanra már a legtöbb idei évre tervezett színházi, stand-up- és koncertprogramunkat lemondtuk. Reméljük, hogy az elmaradt eseményeket a jövő év tavaszán már méltóbb körülmények között tudjuk megszervezni. Bízunk abban, hogy addigra már könnyítenek a koronavírus-járvány miatt hozott szabályokon, és normálisabb mederben zajlik majd az élet – mondta lapunknak Juhász Józsa igazgató. A Duna Művészegyüttes Gyertyaláng című, november huszonnegyedikére tervezett előadása az egyetlen, amelyet egyelőre úgy tűnik, hogy biztosan megtartanak. A további részletek az intézmény hivatalos oldalain találhatóak.