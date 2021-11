Aki mesterfokon művelte a népikerámia-készítést

Rövid, de tartalmas élet adatott Bíró Annamáriának, a sárközi kerámiakészítés egyik legismertebb mesterének. Makóról került Szekszárdra. Decsen emlékszobát avattak a tiszteletére, most meg a makói múzeum készül bemutatni az életművét húga, Olti Ildikó adományának köszönhetően.

Bíró Annamária a sárközikerámia-készítés egyik legismertebb mestere volt. Szekszárdon élt. Rövid alkotói periódus adatott neki, 47 évesen hunyt el, 1998-ban. Készített barcasági (erdélyi) kerámiákat is, ugyanakkor hímzőként is ismert és elismert volt.

A Népművészet Ifjú Mestere címet 1970-ben, a Népművészet Mestere címet 1998-ban kapta meg. A decsi Faluházban emlékszobát avattak a tiszteletére 2018-ban, most meg szülővárosában, Makón készülnek a munkásságát bemutató tárlatot nyitni. A kiállítandó anyagokat ide is, oda is a Németországban élő húga, Olti Ildikó adományozta.

– A nővérem halála után – idézi fel a történteket – a szekszárdi múzeum kiválogatott a hagyatékból néhány darabot, amit eddig, tudomásom szerint nem állítottak ki; raktárban tartják. Életműve bemutatására nem biztosított helyiséget a megyeszékhely, ezért tárgyalni kezdtünk a bonyhádiakkal, s miután ott is nemleges választ kaptunk, Decsre került az anyag a kulturális menedzserként ismert Rühl Gizella és mások közreműködésével. S most szeretett Maros menti szülővárosunkban, Makón is lesz állandó kiállítása.

A József Attila Múzeum ad majd otthont Bíró Annamária életműtárlatának. Sárközi és barcasági népi kerámiák mellett személyes tárgyak (mappa, táska, fotók stb.) kerülnek a közönség elé. Betekintést nyerhetnek az alkotó tevékenységébe, aki napi 10-12 órát dolgozott (korongozott, mázazott, díszített), s akinek a mestersége volt az élete. Számos díjat nyert, különböző pályázatokon, és tudását szívesen adta tovább.

– Egy ideig a csatári kerámiaüzemben dolgozott – emlékszik vissza a húga –, jó kolléga, később jó vezető volt. Segítették a szülők is, főleg a kézműves vásárokra való előkészületben, pakolásban és árusításban. Vásárolt egy telket, melyen Fazekasházat akart létrehozni, de ezt a betegsége miatt nem tudta már megvalósítani. A kobaltkék máz használata, belélegzése hosszú időn keresztül nagyon veszélyes. Ma már tudjuk…

Borítóképünkön: A fiatalon elhunyt Bíró Annamária a legtehetségesebb és legismertebb fazekasok közé tartozott

Szegeden végzett

Bíró Annamária 1951-ben született Makón. Szegeden érettségizett és szerzett keramikus végzettséget. Családjával 1969-ben költözött Szekszárdra. Elnyerte 1970-ben a Népművészet Ifjú Mestere, 1975-ben a Népi Iparművész, 1998-ban a Népművészet Mestere címet. Sok elismerést kapott, például 1994-ben Gránátalma-díjat. Önálló kiállítása volt Pakson, Szekszárdon, Tapolcán, Badacsonytomajban, Budaörsön, Decsen, Zalaegerszegen, továbbá Németországban, Ausztriában és Franciaországban. Fiatalon, 47 évesen hunyt el. Emlékszobája Decsen van, életműtárlata Makón lesz.