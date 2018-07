Aranymisét tart Gyönkön Simon János plébános

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Aranymisét tart augusztus 5-én, vasárnap, 10 óra 30 perces kezdettel a gyönki római katolikus templomban Simon János esperes-plébános. Az 1968-ban pappá szentelt Simon János első szolgálati helye a Baranya megyei Görcsöny volt, aztán Ozorára, onnan megint Baranyába, Sásdra illetve Berkesdre került.

Ezeken a településeken segédlelkészi feladatokat látott el. Önálló plébánosként először Pálfán szolgált 1976-tól, tizenegy éven keresztül. Aztán Gyönkre került, ott tizenhárom évig látta el a szolgálatot, majd 2000-ben Tevelre helyezték, 2010-ben pedig Pincehelyre. Ahol újra hozzá tartozik egykori egyházközsége, Gyönk is, több más településsel együtt. Az ottani egyházközség már nagyon készül a jeles alkalomra. Annál is inkább, mert az esperes-plébános az ezüstmiséjét is Gyönkön tartotta, huszonöt évvel ezelőtt.

Az ötven esztendeje pappá szentelt esperes-plébános a következőképpen szólt hivatásáról: a pap dolga az evangélium hirdetése, s azok megerősítése, akik elfogadják, akik bizalommal fogadják a hitet. Erőltetni nincs értelme. Kis közösségekben is lehet erős a hit.

Az aranymisének nincsenek írott szabályai, ilyenkor a szokásokra hagyatkoznak. Egy éven belül több helyen lehet megtartani az aranymisét. Az elsőt az aktuális szolgálati helyén, a többit ott, ahová emlékek kötik, illetve ahová hívják.