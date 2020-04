Átfogó képet kaphatunk az egykori sárközi szerelmi életről

Balázs Kovács Sándor könyve, a Népi pajzánságok a Sárközből, remek lenyomata az elmúlt időknek, összeszedett, kerek egészet alkot.

Balázs Kovács Sándor egészen az alapoktól kezdi el felépíteni azt az átfogó képet, amelyet a könyv végén egy ragyogó forrással bekeretez. Kezdi ugyanis a fiatalok felvilágosodásától, a házasságon belüli és azon kívüli szerelmi élet sajátosságain keresztül haladva, a vallási normák hatásait érintve, egészen a gazdag parasztság hedonista életvitelének könyörtelen körülményeiig jut el.

És mindezt nem olyan száraz stílusban teszi, ahogyan azt az ember esetleg várná. Rengeteg forrást használ fel, ismert magyar íróktól is idéz, de összességében mégis inkább a korabeli feljegyzések, az akkori élet szerves résztvevőinek visszaemlékezései adják a kötet gerincét, ezek pedig amellett, hogy rendkívül szórakoztatók, igen pontos leletet mutatnak. Találunk rengeteg népdalt, csujogatást, fejtörőket, melyek mind-mind a szexualitást járják körül, olykor elég nyíltan és profánul, máskor pedig egészen költőien. De találunk különféle bírói feljegyzéseket házasságtörésekről, házasság előtti együttlétet követő terhességekről is, de a huszadik századi abortuszról, azok formáiról és végrehajtásáról is olvashatunk.

Összességében kellemes meglepetés a könyv. Rengeteg munka áll mögötte, vizsgálata tárgyát több szemszögből is körüljárja, s a tanulságokat könnyen érthetően a szerző maga is közli, s mindezeket még hosszabb idézetekkel alá is támasztja. Szórakoztató, gondolatébresztő és valójában emberi összegzése ez őseink szerelmi, vagy pontosabban szexuális életének.