Áttekintést adott az elmúlt harminc évéről a Prosectura

A Prosectura nevű magyar, sőt szekszárdi punkzenekar a megyeszékhelyen is megünnepelte harmincéves fennállását. A telt házas bulira magával hozta a zombai Neonverebek zenekart is a Szekszárdi Estbe december 28-án. Imre Norberttel, az együttes énekesével a koncert előtt sikerült szót váltani.

A Neonverebek kezdett, ők réges-régi és újabb magyar diszkó- és popslágereket adnak vissza punk/ska stílusban. A hangulat tetőfokán megköszönték a Prosecturának a meghívást és a lehetőséget.

A szombati szekszárdi koncert érdekessége volt, hogy a nosztalgia jegyében nemcsak jelenlegi, hanem korábbi Prosectura-tagok is szerepet kaptak. Nem próbáltak külön erre a koncertre, de Imre Norbert, a Prosectura egyik alapítója és énekese szerint vannak annyira jó zenészek, hogy ez ne okozzon gondot. Régebbi és újabb dalokat is előadtak a harmincéves életmű áttekintése keretében.

Imre Norbert azt mondta, hogy a legnagyobb koncertek Budapesten vannak ugyan, de minden városnak más a hangulata, és Szekszárdon mindig nagyon jó fellépni. Ugyanakkor az utazgatást már megterhelőnek tartja.

Azt is elárulta, hogy nagyon jóban vannak a szintén szekszárdi, ám angol nyelven éneklő Don Gatto hardcore punk zenekar tagjaival. A Prosectura is lépett már fel külföldön, környező országokban, viszont egy olyan nemzetközi kitörést, mint amilyet a Don Gatto elért, nem tart elképzelhetőnek, a Prosectura alkotásai ugyanis szövegközpontúak. Úgy véli, napjainkban is vannak jó és rossz punkzenekarok világszerte, a Prosecturát azonban inkább a klasszikus punkbandák motiválják, például a Ramones és a The Clash.

Beszélt a készülő új Prosectura-albumról is. Spontán, koncepció nélkül ötletelnek, dalszövegvázak már vannak. Nem fog elütni a megszokott Prosectura-stílustól. Imre Norbert valahol még mindig punknak tartja magát.