Az 1919-ről szóló könyvről hallhattak

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum régészének, K. Németh Andrásnak a hivatalos könyvbemutatóját tartották a Könnyü László Könyvtárban. A „Tamási 1919-ben. Ellenforradalom, vörösterror, fehérterror” című kötetet a város Helytörténeti Alapítványa adta ki az események százéves évfordulójára.

– Régész-történész vagyok, de tamási lakosként is érdekel ez a korszak. 1990 előtt pozitív volt a megítélése a Tanácsköztársaságnak, csak kevés szó esett az akkor történt erőszakos cselekményekről. A kutatásaim során rábukkantam hat szemtanú visszaemlékezésére, amiket a könyvben is közzéteszek. Próbáltam a kisemberek, a résztvevők szemszögéből megvilágítani a történéseket, hogy az olvasó megismerhesse az akkori időszak helyi mikrotörténelmét – mondta K. Németh András, hozzátéve, hogy bármilyen korszakról is van szó, az az átlagemberek életére hatással van, hiszen az emberi mechanizmusok, mindentől függetlenül, ősidők óta ugyanúgy működnek.

A szerző tíz évvel ezelőtt, a 90. évfordulóra saját kiadásban már megjelentette az Ellenforradalom és vörösterror című kötetét, amelynek dokumentációjára épül az új könyv, kiegészülve a fehérterror időszakával. K. Németh András elmondta, hogy a Tamási Helytörténeti Alapítvánnyal január közepén Szekszárdon, a múzeumban is tartanak egy könyvbemutatót. Azután pedig Dombóváron is terveznek egyet, miután a város jelentős helyszíne volt az akkori eseményeknek.