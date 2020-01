Az egyesület legérdekesebb tavalyi képei kerültek falra

Mi világunk 2019 címmel nyílt kiállítás tegnap Szekszárdon, a Tolna Megyei Balassa János Kórház folyosógalériáján. A Mezőföld Természetfotó Egyesület alkotói tavaly készített legérdekesebb felvételeiket mutatják be. Az egyesület több tagja egyúttal tagja a kórház és a Gemenc Természetvédelmi és Sport Egyesület partnerségében működő fotóklubnak is. Köztük van dr. Almási István osztályvezető főorvos is, aki az egyesület elnöke. A tárlat, melyet dr. Németh Csaba főigazgató és Máté Réka, a Bonyhádi Fotóklub vezetője ajánlott az érdeklődők figyelmébe, március 17-ig tekinthető meg.