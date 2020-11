Az egykori Jugoszláviából érkezett drMáriás

Az Idillek és katasztrófák című kiállítás utolsó programját tartották szombaton a Vármegyeházán a művész, drMáriás rendhagyó tárlatvezetésével, amely maga a záróesemény különlegességét is adta. Máriás Béla Újvidéken született, festő, író, zenész, a Tudósok együttes frontembere. Stílusa a punk, az avantgárd, a pop-art, a szürrealizmus, a dadaizmus. Belgrádban folytatta művészeti tanulmányait és 1991-ben költözött Magyarországra az egykori Jugoszláviából. Összművészetinek is mondható munkásságára főleg a harsány és kritikai hangvétel, valamint a kelet-európai identitásból, történelmi és politikai sajátosságokból fakadó létkérdések jellemzők. Kiállított Budapesten például a Godot Galériában, a Ludwig Múzeumban, Londonban, New Yorkban, Pekingben, Berlinben, Bécsben, Prágában, Belgrádban.

– Kortárs művész, így rá is hatnak a mai korra, társadalomra jellemző történések, éles kritikával is él, és mindenképpen gondolkodásra késztet – mondta lapunknak Szűcs Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársa.