Az emberek eltérését mutatják be az alkotások

Kiállítás nyílt Adorjáni Endre szobrászművész és Josef Hasenöhr festőművész műveiből Divergens egyidejűségek címmel a Vármegyeházán. A művekhez a szobrász adott egy értelmezési kulcsot még a megnyitó előtt.

– Ez egy páros kiállítás, és nézve a munkákat elgondolkoztam valami komolyabb címen – mondta Adorjáni Endre. – Nem érdekelt, hogy értik vagy nem értik. Nem akartam ilyen blőd „Színek és formák” nevet adni, a cím így igaz és így jó. Közösen gondolkodtunk rajta, írtunk szókapcsolatokat, fogalmakat párosítottunk a festőművésszel, aztán végül is úgy döntöttünk, hogy ez marad.

Arról is beszélt, hogy a divergencia szerteágazás. Ezt az okozza, hogy nem ugyanaz a tematika: Josef Hasenöhr a lét kérdéseit feszegeti, inkább egzisztencialista. Magára a létre koncentrál, annak keletkezésére, a kezdet és a vég, a túlélés és a veszélyek kettősségére, az ember természetben való létezésére és az ebből adódó problémájára. Adorjáni Endre munkái pedig az emberi lélek és az emberi kapcsolatok problémáival foglalkoznak. Témái a lehetetlen helyzetekben való megállás, a lelki egyensúlyi állapot, a párkapcsolat, a humánum.

– Én nem törődöm azzal, ha végünk, ha belehalunk saját iszapunkba. Hanem hogy kivel milyen kapcsolatban vagyok és ennek milyen értékei és konfliktushelyzetei vannak – vallja az alkotó. – A divergencia kifejezés arra is vonatkozhat, hogy mi, emberek is szerteágazóak vagyunk. Mindenki másképp akar valamit. Senki nem fogadja el a másik véleményét. Nincsenek párhuzamosságok, nincsen igazi egyetértés. Ez is szerteágazást jelent. Szabadság, véleménynyilvánítás, és látásmódok divergens helyzete van. Egyidejűséget pedig az jelent, hogy társammal majdnem kortársak vagyunk, a korunkról próbálunk valamit mondani vagy legalábbis egy időben gondolkozunk művészi képekben.

Adorjáni Endre emlékeztet, hogy mindez szubjektív megközelítés, nem szabad abszolút értelemben venni. Az általa elmondottak csak szerény útjelzők a néző, a látó részére, egy kicsi kulcsocskát adott, amellyel talán kinyithat egy ajtót, de onnan már bárki szabadon járhatja a befogadás útjait.

A Divergens egyidejűségek című kiállítást Baky Péter festőművész nyitotta meg. Közreműködött Matók Ákos szaxofonos. A kiállítás április 19-éig megtekinthető a Vármegyeházán.