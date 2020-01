Az Európa-kupára készülnek

A december 21-ei műsorral az egész éves munkába engedtek bepillantást a szülőknek. A visszajelzések pozitívak, hiszen látják a fejlődést a gyermeken. Néhányan el is érzékenyülnek – számolt be Hacsa Mónika, az Iberican Táncegyesület művészeti vezetője. Arról is beszélt, hogy ezúttal is a legújabb koreográfiákat mutatták be a Babits Mihály Kulturális Központ színháztermében.

Az ifjak hónapokig készültek egy-egy saját produkcióra is, ezekről szólt a műsor második fele. A közös zárásban mind a három csoport (5–8 éves, 9–13 éves, 14–18 éves) egyszerre táncolt. Sági Ildikóék pedig meghívott vendégként zumbával érkeztek az Iberican-évzárón.

Hacsa Mónika a jövőről szólva elárulta, szeretnének eljutni a moszkvai Európa-kupára, amelyet január 25–26-án rendeznek. Abban bízik, hogy el tudnak utazni négy napra, hogy a gyerekek megnézhessék a várost is. A kvalifikációt megszerezték, viszont angolra kell fordítani a versenyszabályzatot, el kell intézni a vízumot, és elő kell teremteni tíz fiatal szállásköltségét is. Most gőzerővel ezen dolgoznak.