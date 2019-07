Az Imperium Romanum feltárul a táborozók előtt

Kalandozás az egykor három világrészre kiterjedő, gazdag örökséget hátrahagyó birodalomban.

Scipio Africanus, Iulius Caesar, Augustus, Constantinus vagy éppen Cicero és Horatius. Egy korszak, mely kiemelkedő vezetőket, hadvezéreket és művészeket egyaránt képes volt akár egy időben is felmutatni. Ezzel a színes és változatos érával, tehát a római korral ismerteti meg a Béla-királyság nevű, vármegyeházi múzeumi tábor az iskolásokat. A lehetőségekhez képest komoly elmélyültséggel élhetik meg a köztársaság, majd a császárság összességében több mint félezer évét a diákok.

Szűcs Zsuzsanna táborvezető múzeumpedagógus elmondta, hogy ma a táborlakók – felső tagozatos tanulók – Magyarország egyik legjelentősebb római kori romterületével, a Székesfehérvár közelében található gorsiumi katonai táborral ismerkednek meg. Az erőd falai között annak idején több császár, köztük Traianus, Septimius Severus és Caracalla is megfordult.

Csütörtökön a Paksi Városi Múzeum témakörbe illő anyagait tekinthetik meg, nyugtázva azt, hogy az egykori Pannonia részét képező Tolna megye is kifejezetten gazdag különleges római emlékekben. A kézműves foglalkozáson Mohr Szilvia keramikus irányításával a római korban használatos edény mását készítik el a fiatalok. Akik, mindemellett szerepeket is tanulnak, annak érdekében, hogy pénteken egy rövid, természetesen „korabeli” színdarabot mutassanak be.

Ez a hét a nagyobb diákoké, július 15. és 19. között pedig az alsó tagozatosok veszik át a stafétabotot elődeiktől, és kezdik barangolásukat a győzedelmes cézárok világában.