Az irodalmat mindig szerette, de a szépírás marad hobbinak

Idén januárban már a harmadik novellája jelent meg Ódor Jánosnak az Élet és Irodalomban. A megyei múzeum igazgatója ezzel együtt úgy gondolja, hogy nem tévesztett pályát, a szépírás számára megmarad kedvtelésnek.

– Első novellája 2019 júniusában jelent meg az Élet és Irodalomban, Gagarin dalra fakad címmel. Tavaly nyáron a Vasazás, idén januárban pedig már a harmadik, A cseresznye íze című írását jelenteti meg az ÉS. Ebbe a folyóiratba írni, főleg rendszeresen, minőséget, sőt rangot jelent. Mikor fedezte fel magában az írói vénát?

– Mindenekelőtt leszögezném, hogy nem tartom magam szépírónak. 1995-től kezdve több mint 70 ismeretterjesztő írásom és szakmai tanulmányom jelent meg, vagyis nyomtatásban láttam már sokszor a nevemet… Önmagában tehát az, hogy jelenjen meg írásom, nem motivált. Nagy megtiszteltetés, hogy neves lapok fogadják be írásaimat. Későn érő típus vagyok, négy-öt éve gondoltam azt, hogy az engem érdeklő és feszítő dolgokat megpróbálom szépirodalmi köntösben megírni. A régészet és a múzeumvezetés mellett valamilyen kreatív tevékenységre vágytam. Voltak sikertelen próbálkozásaim, de többen akadtak olyanok, akik olvasták az írásaimat és biztattak. Végül kötélnek álltam. Fontos szempont volt, hogy csak oda jelentkezzek, ahol szakmai szűrőn keresztül ítélik meg a szövegeket. Saját kiadásban soha nem jelentettem volna meg őket. Több helyről is kaptam elutasítást, de mindig kértem és kaptam magyarázatot. Végül rájöttem: az, hogy ki mit tart jónak, jelentős részben ízlésbeli kérdés. Egyébként pedig látható, hogy folyamatosan szűkülnek a publikálási lehetőségek. Másrészt egyre többen írnak, egyre több az íróiskola, ahol tanítják ezt – a szekszárdi Magasiskola is ilyesfajta műhely.

– Novelláiban mintha felsejlenének önéletrajzi elemek is. Valóban? Egyáltalán, miként születnek az írásai?

– Flaubert mondása, miszerint Bovaryné én vagyok, örök érvényű. Minden írással foglalkozó merít kisebb-nagyobb mértékben saját életéből, ennek mértéke változó. Nem akarom tagadni az önéletrajzi eredetet sok esetben, erre tudatosan rá is erősítek azzal, hogy az elbeszélői ént több esetben Jánosnak neveztem el. Azonban ez mégis csak fikció, az általam elképzelt történetívbe helyezem be a valaha így-úgy megtörtént eseményeket, érzéseket. A helyszínek is olyanok, melyeket jól ismerek. Szülővárosom Simontornya, Szekszárd, Dombóvár, Tolna megye. Hatalmas meglepetés és felismerés volt, mikor Illyéstől, Lázár Ervintől, vagy Mészöly Miklóstól olvastam először beazonosítható megyei helyszínekről. Ezt is lehet? Igen, lehet, sőt! Miután kitalálom a keretet, viszonylag gyorsan megírom a szöveget, általában egy-két hét alatt. Viszont ezt követően akár hónapokig szöszölök vele, aztán jegelem is, hogy egy idő elteltével viszonylag új szemmel tudjam szemlélni. Van néhány barátom, köztük írók, akikkel átnézetem stilisztikai szempontból, és ötleteiket, javaslataikat mérlegelem, sokszor megfogadom. Az egyszerű, hagyományos, filmszerű, keserédes történetmesélés híve vagyok.

– Sokáig vívódott, hogy megjelentesse-e az írásait. Mi volt az oka: az, hogy bizonytalan volt az alkotások színvonalát illetően, vagy csak egyszerűen nem szeret kitárulkozni?

– Önmagában azt, hogy írtam és megjelent néhány novellám, még nem gondolnám hírértékűnek. Csupán Tolna megyében számos kötettel rendelkező író mozog a kulturális életben. Kutatóként és intézményvezetőként azt vallom, nem az adott személy az elsődleges, hanem a produktum. A szépírás kicsit azért más, mint a tudomány, mégiscsak egyfajta kitárulkozás. Ráadásul magamutogató fajtának se tartom magam. Szövegeim önéletrajzi vonatkozásai nem zavarnak, semmi vállalhatatlan nincs bennük és úgysem árulom el, hol húzódik a határ valóság és kitaláció között…

– Marad a novellánál, vagy esetleg más műfajban is kipróbálná magát?

– Középiskolás koromban, mint sokan, írtam felejtős verseket, tévút volt. Elkezdtem egy kisregényt is, abba belefulladtam. Tehát egyelőre marad a novella. Számomra épp ez e megfelelő prózai műfaj, ebben érzem magam otthonosan, ami a vers és a regény közötti méretével kihívás is egyben. Egyúttal a rövid időkeret, sokszor az egyetlen pillanatba sűríthetőség lehetősége felvillanyoz, mit lehet egy adott pillanatban elmondani, múltról, jelenről és jövendőről.

– Nem gondolt még rá, hogy esetleg irodalmi pályát kellett volna választania?

– Nem. És nem csak azért, mert szépirodalomból csak nagyon kevesen élnek meg, de az ember lássa be és fogadja el a helyzetét: író példaképeim, például Garcia Marquez, Rubin Szilárd vagy Mészöly Miklós lábuk nyomába se érhetek. Jól van ez így, hogy megmarad a szépírás hobbinak. Búvópatak, mely néha a felszínre bukkan.