Az operaház fuvolaművésze adott koncertet a tolnai templomban

A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretében adott koncertet kedden, Tolnán, a katolikus templomban Scheuring Kata. A fiatal fuvolaművész máris nemzetközi ismertségre tett szert. Az operaházban dolgozik. A zeneakadémián végzett s rövid ideig Finnországban is tanult. Hazai és külföldi zenei versenyeken jelentős sikereket ért el. Koncertezett többek között Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban és Svédországban. Az operaházi társulattal járt Jordániában, az USA-ban és a határainkon túli magyar lakta területeken. Azt mondja, hogy két dolog kell a fuvolajátékhoz: jó rekeszizom és sok gyakorlás.

Ez az év most nem olyan zsúfolt, mint a többi, az operaház felújítása és a járványhelyzet miatt. Van hely a naptárjában, ám egy keresett művész ilyenkor sem unatkozik. Szólistaként is gyakran fellép, de Tolnán Ana Granik, a Budapesten élő horvát zongoraművész kísérte.

Mennyire szeretik az emberek a komolyzenét, és egy komolyzenésznek tetszik-e a mostanában menő könnyűzene? A kérdésekre Scheuring Kata így válaszolt:

‒ Én olyan közegben mozgok, ahol szeretik a komoly műfajt, de persze tudom, látom, hogy általánosítani nem lehet. Ezért, például Tolnára is olyan koncertet hoztam, ami mindenkit meg tud szólítani, reményeim szerint azt is, aki nem komolyzene-rajongó. Játszani nem játszom, se jazzt, se más ilyesmit, de hallgatni sok mindent szoktam. Sokféle zenét szeretek, és azon vagyok, hogy engem is szeressenek. Hogy zenei élményt adhassak. Az előadó művészet igazi társasjáték. A sikerhez az kell, hogy a fellépő is és a közönség is jól érezze magát.