Babits Mihály kávéval készült portréja néz ránk

Czirok Róbert kávéval festett költőportréinak kiállítása nyílt meg Szekszárdon, az Amaryllis Étteremben. Ady Endre, Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc és József Attila lenyűgöző ábrázolása függ az étterem falán.

– Arról beszélgettünk, hogy kávéval lehet-e és hogyan lehet festeni – elevenítette fel az előzményeket Czirok Róbert. – Ezen felbuzdulva kávéból megfestettem egy portrét, amelynek alanya felvetette, hogy van kapcsolata egy új tulajdonosú budapesti kávéházzal, ahol szerinte helye lenne ennek a kávéművészetnek (zaccartnak). Egy angol marketinges csapat vette át ezt az ötletet. Arra gondoltam, hogy elkezdem lefestegetni a Nyugat folyóirat nagy alkotóembereit, akik a kávéházhoz köthetők. Először a költőket. Azt hiszem, József Attila a többieknél később, de ő is bekapcsolódott ennek a kávéháznak a kultúrájába.

– A képek készültek, a török kávéház-tulajdonos viszont vacillált, és a tervezett kiállítás végül elmaradt. Volt azonban, aki lecsapott a zaccartos dolgaimra. Budapesten rendezték meg a bemutatkozó kiállításomat a kávé világnapján, Pécsen meg Szekszárdon is volt már kiállítás, és Pakson is várható ilyen – közölte Czirok Róbert.

A Zaccart című tárlat az Art Cafe elnevezésű sorozat egyik eseménye. E művészeti sorozat fővédnöke Kindl Gábor filmes. Mint elárulta, annak idején ő találta ki, hogy a különböző, helyben élő művészek számára bemutatkozási lehetőség gyanánt legyen egy ilyen sorozat. Ennek eredményeképpen tavaly tavasz óta megy az Art Cafe. Minden hónapban új kiállító és kiállítás érkezik. Általában fotósok és festők szerepelnek ennek keretében.

Kindl Gábor Czirok Róbert egyéb tevékenységeiről, alkotásairól is mondott néhány szót. Hangsúlyozta, hogy Czirok munkásságának fontos részét képezi, hogy magas színvonalon tetovál. Emellett boroscímkék is kapcsolódnak a nevéhez, illetve nemcsak kávéval, hanem borral is készített képeket, amelyek szintúgy kiállításra kerültek. A zaccart a kávénak abból a részéből készül, amely megmaradt, ismertette.

Gellér István PR-menedzser is felszólalt a kiállítás megnyitóján, részt vett továbbá Frigyer Andrea marketingasszisztens. A Zaccart című kiállítás április 4-éig lesz látható.

Borítóképünkön: Czirok Róbert (balra) és Kindl Gábor a megnyitón