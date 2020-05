Beszaggatták magukat a bonyhádi zenetörténetbe

Két év érlelődés után mostanra kiforrta magát a Bonyhádi Gitárosok Projekt I. Azaz, a napokban megjelent a völgységi város nyolc virtuóz húrszaggatójának közös albuma, tíz saját szerzeménnyel. A tervezetet 2018-ban Hajas Zoltán történelem-német szakos pedagógus, egyúttal a zombai általános iskola gitárszakkörének vezetője indította útjára és gondozta nagy elszántsággal a végkifejletig.

– Hosszú ideig törtem a fejem azon, hogy miként lehetne létrehozni valami egyedi, bonyhádi jelleget felmutató értéket, több szereplő bevonásával – kezdte a történetet. – Két évvel ezelőtt azt ötlöttem ki, hogy mozgósítom az általam ismert, helyi gitárosokat, arra kérve őket: készítsünk együtt egy olyan albumot, amelyen csak instrumentális, azaz hangszeres gitáros zenék szerepelnek. Úgy gondoltam, hogy valamennyi megkeresett muzsikusnak van olyan félretett zenei ötlete, kompozíciója, mely nem fér bele zenekara irányvonalába. Mivel a szerzeményt csak úgy, a maga szórakoztatására rögzítette. Nem is tévedtem.

Az ötletet a szervező számára is kellemes meglepetéssel nyugtázott, hatalmas lelkesedéssel fogadták a fiúk. A bonyhádi pedagógus hat gitárost ismert személyesen, közülük többen ajánlottak még egy hetediket is, így vele együtt végül is nyolcan kezdtek neki a közös munkának. Eredetileg 2018. szeptember vége lett volna a tervezet zárásának határideje, de ezt a módfelett derűlátónak bizonyuló elképzelést az élet alaposan felülírta. Így jött el 2018 karácsonya, ezt követően 2019 júniusa, majd szeptembere, azután karácsonya. Lemez pedig még sehol…

– Három-négyszer tartottunk projekt-megbeszélést a két év alatt – engedett betekintést a részletekbe a főszervező. – Ezekre az értekezletekre mindig terjedelmes téma felvetésekkel és megbeszélnivalóval érkeztem. Ám soha semmit sem sikerült maradéktalanul megtárgyalnunk, mert mindegyik alkalom átcsapott a korábban volt közös élmények felelevenítésébe, sztorizgatásba… A folyamatos csúszáshoz az is hozzájárult, hogy néhányan elégedetlenek voltak addigi munkájukkal és azt többször is újra kezdték. De a mondás szerint minden rosszban van valami jó: a rendszeres hosszabbítgatás idején ketten két szerzeményt is megírtak. Az egyik gitáros vállalta, hogy keveri, valamint a megszólalásban magas minőségre hozza az elkészült számokat. A borító is az ő keze munkáját dicséri. Így érkeztünk el végül is ez év májusának huszadik napjához, amikor is készen állt a nagy mű!

A lemezt a csapat elsősorban saját magának, az ismerősöknek, illetve az utókornak készítette. Abban bízva, hogy ha lesz valaki, aki száz év múlva is meghallgatja, nosztalgiával fog arra gondolni: milyen kellemes is lehetett a kétezres évek első évtizedeiben Bonyhádon, milyen jó arcok éltek a városban…

– Voltaképpen azt szeretnénk bemutatni ezzel az anyaggal, hogy milyenek vagyunk mi, nyolcan, zenénk tükrében – adott összegzést a projekt vezetője. – Úgy érzem, hogy ezen törekvésünket teljes egészében siker koronázta. Egy-egy számot meghallgatva rá lehet ismerni a szerzőre. Egyébként, ha valaki hasonló terveket szövögetne, akkor azt tanácsolnám neki: mindenképpen törekedjen saját szerzeményekre és arra, hogy azok minél jobban tükrözzék a szerző egyéniségét. Azt is javasolnám, hogy elszántsága kimeríthetetlen legyen. Nekünk fő erősségünk a lelkesedésünk volt, erre aztán tényleg nem lehetett panasz.

A frontember végezetül egy különleges, ám meghiúsult ötletről is beszámolt. Eredetileg azt tervezték, hogy lemezük borítójára szánt felvétel a Beatles híres, „zebrán átmenős” fotóját fogja utánozni és megidézni. Azaz, a nyolc bonyhádi gitáros ugyanúgy, libasorban átballag a Völgység székhelyének központjában található gyalogátkelőn, mint tette azt az angol négyes annak idején Londonban az Abbey Road-on. Azzal a különbséggel, hogy a bonyhádi csapat borítóján a háttérben nemcsak fák és autók lesznek, hanem a város emblematikus épületei is, például a katolikus templom, avagy a polgármesteri hivatal.

– Forgalmas hely révén, korlátozott kijárási tilalom közepette a fotó elkészítésére ragyogó alkalmat kínált volna a május elsejei péntek reggel – tekintett vissza a hamvába holt indítványra Hajas Zoltán. – Nálam, miután ilyen az életritmusom, minden nap kora reggel csörög a vekker. A többiek viszont nem igazán fogadták lelkesen, hogy legkésőbb hajnali hat órakor ki kellene kászálódniuk az ágyból. Támadt is emiatt némi lelkiismeret furdalásom. Ám aznap reggel az égiek közbeszóltak, eleredt az eső és így elmaradt a fotózás. Megsajnáltam a kollégákat és nem is kísérleteztem többet a bonyhádi Abbey Road ötlet megvalósításával.