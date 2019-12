Beszélő szájat is tudnak hajtogatni

Egy hajtás a papíron sérülést okoz a papírnak. Sok hajtásból, azaz sok sérülésből viszont gyönyörű alkotás is létrejöhet. Mindez az életre is igaz lehet – emelte ki Tuzy Ibolya, a Magyar Origami Kör (MOK) mözsi tagja a tolnai MAG-Házban rendezett origamikiállítás megnyitóján. A MOK nemrégiben pályázatot hirdetett „Nekem az az ünnep, amikor…” címmel. Tizenhatan küldtek be pályamunkákat, Veszprémtől Pécsig. A január 7-ig látható tárlat ezeket az alkotásokat és egyéb origami munkákat mutat be. Tolna megyéből a tolnai Wosinsky általános iskola alsó tagozatosai, a paksi II. Rákóczi iskola 3. osztályosai, a szekszárdi Babits iskola negyedikesei, az őcsényi Perczel iskola 5. és 6. osztályosai alkotásait díjazták. A tárlatnyitón Moldován Noémi, tolnai zeneiskolás működött közre fuvolán.

A mostani origami tárlatra készültek alkotások az elmúlt hétvégén megrendezett II. Nomád Origami Hétvégén is, ami szintén a tolnai MAG-Házban zajlott, Tuzy Ibolya főszervezésében. A péntek délutántól vasárnap estig tartó non-stop rendezvényen mintegy harmincan vettek részt, volt, aki ott is aludt. Az ellátásról a résztvevők gondoskodtak.

A csendes, laza miliő alkalmat adott a szellemi intenzitásra és a lelki megnyugvásra egyaránt. Mintegy ötvenféle – főleg társas – játékot lehetett kipróbálni, ezen kívül volt mediball és papírhajtogatás (origami) is. Két 3D-s nyomtató üzemelt, amelyekkel a „Tonomori”-nak keresztelt műanyag ajándékfigurákat állították elő. Egy másik technikai érdekesség a programozható „beszélő origami száj” volt, ami a kiállításmegnyitón is megszólította a vendégeket.