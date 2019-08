Biszák-képekből nyílt kiállítás a várban

Megfestette élete eddigi legnagyobb képét Biszák László. A 6,6 négyzetméteres alkotást azonban nem vihette magával a most nyílt tárlatára, lévén falfestmény, Siklóson. Egy olyan panorámakép, melyen a Villányi-hegység, a siklósi vár, a máriagyűdi templom és más környékbeli látványosságok szerepelnek.

Tolna megye második legrangosabb kiállítóhelyén, a simontornyai várban láthatók október 10-ig Biszák László képei. A tárlatot Lönhárd Ferenc a Bárka szalon elnöke nyitotta meg. Az anyag 36 alkotásból áll; vászonra és farostra készült akril munkák. Jelentős részük a vízi élettel, a hajózással kapcsolatos, de a madaras, hollós korszakából is mutat be műveket az alkotó. Közben készül egy másik kiállításra is. Szeptember 1-jén Kiskőrösön, az Ágnes Galériában közös tárlata lesz Tamaskó-Komjáti Anett kalocsai festővel.

Biszák Lászlónak, közel három évtizedes alkotói pályája során már több mint száz kiállítása volt. A legelsőt 1991-ben nyitotta meg Szekszárdon, az indulását segítő mentora, Cseh Gábor.