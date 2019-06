Bonyhádon mutatta be új lemezét a Dűvő zenekar

Táncoktatással egybekötött lemezbemutató koncertet és táncházat tartottak a hétvégén Bonyhádon.

Sorban a harmadik táncoktatással egybekötött, táncházas rendezvényt tartották meg Bonyhádon. Ezúttal első sorban a szászcsávási táncoké volt a főszerep, az első napon már a reggeli órákban szép számmal érkeztek vendégek még a nagy meleg ellenére is, többek között Pécsről, Bajáról, a környező településekről, de még Budapestről is. A lépéseket Demeter Erika és Kiss István tanították. Kettejük számára nem volt idegen a tájegység táncainak oktatása, elmondásuk szerint legtöbbször szászcsávási táncokat tanítanak. Nem csak tánclépéseket lehetett elsajátítani, a szombat délután már inkább az énekekről, a zenéről szólt. A Dűvő zenekar tagjai a lemezbemutató koncert előtt oktatták is a zenészeket. Este nyolc órakor vette kezdetét a koncert, ami végül hajnalig tartó táncházba torkollott, a táncházvezető ezúttal is Kosnás Árpád volt. A rendezvény ezzel nem ért véget, hiszen vasárnap reggel folytatódott a táncoktatás, egészen délután egyig. A létszám ugyan kissé megcsappant vasárnapra, de így sem lehetett ok a panaszra.

A rendezvénysorozat a Csoóri-alap támogatásával valósult meg.