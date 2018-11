Bőrükbe égett a melodikus heavy metal

A Windmill zenekar a megyei bandák között a klasszikusabb vonalat képviseli, létrejöttük sem baráti zenélésből indult.

Egy fesztiválon – 2016 augusztusában – kezdték el lerakni az együttes alapjait, majd két héttel később megalakult a Windmill. Akkoriban még három tagot számlált a brigád, csak később, idén találtak szólógitárost egy hirdetés alapján.

A zenekar melodikus heavy metalt játszik, speed-es elemekkel. − Ezen nevelkedtünk, és mindig ilyet hallgattunk. A vérünkbe ivódott, a bőrünkbe égett, akár egy tetoválás – mesélte Kővári Csaba a zenekar énekes-gitárosa.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az együttes célja az induláskor is, és most, két évvel később is ugyanaz: minél több helyen megfordulni, minél nagyobb közönségnek bemutatkozni, itthon és külföldön egyaránt. Idén felléptek többek között Kaposváron, Majoson és Szekszárdon is. Legutóbb a Cikádor Rock City Fesztiválon zenéltek, Bátaszéken.

A zenekar első hanghordozója egy négy számból álló demo lemez volt, ami megtalálható az interneten, valamint a koncertjeiken is megvásárolható. Jelenleg egy kilenc dalt magába foglaló nagylemezen dolgoznak, még folynak a stúdió munkálatok, a tervek szerint jövőre debütál majd.

Az együttes szeret hosszabb koncerteket adni, és szeretik megmutatni sokoldalúságukat, ugyanakkor a kényes és eklektikus közönséget nem minden esetben lehet kiszolgálni. − Szekszárdon játszottunk – mesélte Kővári Csaba –, elég hosszú műsort adtunk, ezért beiktattunk az előadás felénél egy ötperces szünetet. Ekkor lépett oda hozzám egy csaj, hogy tudnánk-e játszani esetleg valamit V-Techtől vagy a Manhattantől. Szóval, mindig kell lennie valami kis plusznak a tarsolyban, amit elő tudsz rántani, ha a publikum éppen mást kíván.

A Windmill előreláthatólag jövőre koncertezik csak, idén a Cikádor Rock City Fesztivál volt az utolsó fellépésük. A 2019-es esztendőt egy szekszárdi bulival kezdik, később Sopronban és Barcson is megfordulnak majd.

Természetesen a zenekar megtalálható a közösségi platformokon, és saját weboldaluk is van, ahol beszámolnak az együttessel kapcsolatos hírekről, információkról.