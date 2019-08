Bretagne félszigetéről érkeztek a francia vendégek

Már harmincöt esztendővel ezelőtt is szerepeltek a megyében, a Duna-menti Folklór­fesztivál alkalmából. A Les Genêts d’Or, azaz az Arany seprűk elnevezésű, francia néptánccsoportról van szó.

A csapat évtizedek óta jó kapcsolatot ápol a Bartina Néptánc Egyesülettel, a szekszárdiak kétszer is eleget tudtak tenni a franciák meghívásának. Most, a hónap végén, ismét a Tolna megyei közönség csodálhatta meg az Arany seprűk művészetét. A Les Genêts d’Or Szekszárdon, a Béla király téri szabadtéri színpadon, majd Decsen, a Faluházban lépett fel, mindkétszer a Bartinával egy műsorblokkban.

A franciák a Bannalec nevű kisvárosából érkeztek, s ez a területi hovatartozás már önmagában sok mindet elmond. A település ugyanis az ország északnyugati részén, a Bretagne-félszigeten található, közel a tengerhez. Bretagne pedig ma is letéteményese kelta–breton örökségnek, hagyományoknak, s ez a hatás mutatkozik meg az Arany seprűk ősi zenéjében és eredeti táncaiban egyaránt. A muzsika kifejezetten középkorias, akárcsak a színpompás viselet. A tánc megkapó, mert érezni lehet, hogy évszázadok üzenetét küldi.

– Nagyon jól érezték magukat nálunk a francia táncosok, elégedettek voltak a szállással és ellátással egyaránt – mondta Matókné Kapási Julianna, a Bartina művészeti vezetője. – Tetszett nekik Szekszárd és Decs, valamint Budapest is, miután a fővárosba is elkalauzoltuk őket egy kirándulás erejéig. Várhatóan folytatása is lesz mostani találkozásunknak, hiszen francia barátaink meghívták felnőtt csapatunkat saját, jövő évi fesztiváljukra.