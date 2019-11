Bukovinai székely népdaléneklési versenyt rendeztek Bonyhádon

Bronz minősítést nem osztottak ki, olyan színvonalasra sikerült az első Nyisztor Bertalannéról elnevezett Bukovinai Székely Népdaléneklési verseny Bonyhádon.

Első alkalommal rendezte meg a Nyisztor Bertalannéról elnevezett Bukovinai Székely Népdaléneklési versenyt a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, amelynek a célja a Kodály és Bartók által is nagyra becsült archaikus bukovinai székely népdalkincs átörökítése.

A szombati versenyen negyvenhárman léptek színpadra négy korcsoportban Bonyhádon. A legfiatalabb fellépő nyolc, a legidősebb nyolcvan éves volt. Érkezetek versenyzők Erdélyből, Madéfalváról, Déváról, Csernakeresztúrról, Szerbiából Pancsováról, Székelykevéről és Magyarkanizsáról. A verseny híre eljutott Debrecenbe és Békéscsabára is, ahonnan szintén jöttek nevezők. A fellépők javarészt fiatalok voltak, hiszen az első három korcsoport a 18 év alattiakból állt.

– Nem titkolt vágyunk a népdalkincsünk jellegzetes stílusát éltető fiatal szólóénekesek megtalálása. Ehhez természetesen kellettek azok a tanárok, felkészítők, akik az ide vezető utat megmutatták a fiataloknak, mondta Falkainé Jakab Éva tanár, a verseny szervezőbizottságának a tagja.

Hozzátette, a bukovinai székelyeknél keserveseknek mondott lassú daloktól kezdve a balladán át a táncdallamokig széles volt a skála. A neves szakemberekből álló zsűri elnöke Szabadi Mihály népművelő, koreográfus, etnográfus volt. A színvonalra mi sem jellemzőbb, mint hogy 10 kiemelt arany emlékplakettet, 5 kiemelt arany, 12 arany 16 ezüst oklevelet ítélt oda zsűri, bronz minősítés nem is volt. A program keretében Szabadi Mihály megemlékezett a népdalverseny névadójáról. Nemzedékek című könyvében megelevenedik a Rózsi nénivel való katartikus találkozása, melyből valamennyien érezhettük, hogy az az őserő, amelyet Nyisztor Bertalanné sugárzott, most is jelen van. Örömmel nyugtázhatjuk, vannak a bukovinai leszármazottak között fiatal szülők és gyermekeik, akik éltetik és éltetni fogják a bukovinai székelyek kultúráját, tette hozzá Falkainé Jakab Éva.