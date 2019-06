Büszkék gyökereikre és ősi kultúrájukra

A hagyományőrzés az elsődleges feladata a Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének. Programukat ennek rendelik alá.

A hagyományőrzés, a kultúrájuk átadása, a fiatalok megismertetése a régi hagyományokkal nagyon fontos, különben elvesznének az értékek. Mindehhez hozzátartozik saját ünnepeik megtartása, hagyományőrző, székely ételeik készítése, megismertetése mellett az is, hogy megőrzik és használják a régi szavakat – hangsúlyozta lapunknak Bándi Imre, az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének elnöke.

Mint elmondta, nem titkolt céljuk, hogy segítsék a hazai és külhoni magyarok kapcsolattartását. Szeretnék elérni az Erdélyben, szórványban élőket, biztatást közvetíteni számukra a kitartásra, a megmaradásra a szülőföldjükön. Az egyesület már most készül arra, hogy még erősebb közösséget alkothassanak, ugyanis az országos szervezetükkel, az Erdélyi Körök Országos Szövetségével, idén a romániai Sófalván, Székelyudvarhelytől nem messze tartják a közgyűlésüket.

– Azért is fontos számunkra az idei éves közgyűlés, mert azon a helyen tartjuk, ahol elkészülhetett, a mi támogatásunkkal is, a Székelykapu és a Székely Mózes erdélyi fejedelmet ábrázoló mellszobor – mondta lapunknak Bándi Imre elnök. Mint ismertette, a Tolna megyei egyesület sok évvel ezelőtt körülbelül százötvenezer forintot gyűjtött össze, valamint a saját munkájukkal is segítettek a Székelykapu és a szobor kiállításában, akárcsak az országos központjuk.

Mindez már több éve történt, ezért is büszkék arra, hogy ennyi idő után végre a helyszínen tartják a közgyűlésüket, a legelsőt. Bándi Imre elnök elmondta, az összejövetel során megvitatják a legfontosabb feladatokat, és azok megvalósítását. Ahogy korábban, az idén is az az egyik legfontosabb dolog a számukra, hogy az Átalvető újságjuk fennmaradhasson, amihez egyébként folyamatosan keresik a támogatókat. A közgyűlést ugyan csak az év végére tervezik, de addig is számtalan feladat áll előttük, hogy minél gördülékenyebb lehessen az összejövetel.

A Tolna Megyei Egyesület fontos célja, hogy a fiatalságot megismertessék a kultúrájukkal. Például azokkal a szavakkal, amelyeket Erdélyben a mai napig használnak: a bárány náluk berbécs, a krumpli pityóka, a kukorica terebúza, a fatuskó csutak, a paprika árdé, a sárgarépa pedig murok.

Számukra természetes, hogy napi kapcsolatban vannak az erdélyiekkel, és Magyarországról segítik őket, ahogy eddig is.