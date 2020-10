Debütált az Obsitos filmtúra

Az Obsitos című közösségi alkotás újabb hozadéka a filmtúra. Szekszárd különleges arcával találkozhattak az érdeklődők. Kindl Gábor sajtótájékoztatót tartott.

Lezajlott a megyeszékhelyen az Obsitos filmtúra premierje. Kindl Gábor producer arra alapozott, hogy a mai kor embere sok esetben játékfilmekben látott jelenetek alapján alakít ki magának képet egy adott helyszínről. Így kerül közel érzelmileg például egy városhoz. Ebben az összefüggésben pedig kapóra jött az Obsitos című, öt éve forgatott, országos szinten az egyik legnézettebb játékfilm, mely alkotás a közönség elé tárja Szekszárd több, a turizmus szempontjából is figyelemre méltó helyszínét.

Az Ekho Tours Utazási Iroda bevonásával zajló debütálás, azaz a szóban forgó helyszínek felkeresése, megtekintése jeles vendégekkel zajlott. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének közel húsztagú küldöttsége tett eleget a meghívásnak, és kezdte a túrát tegnap délelőtt tíz órától a Garay téren, az ott található látványpincészetben. A csapat innen a Vármegyeházához sétált, és az épület udvarán pihenőt tartott a borkútnál.

Tukacs Zsuzsa, a MUISZ jelenlévő titkára kiváltképp jó kezdeményezésnek tartotta az Obsitos filmtúrát. – Remek az időzítés, hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Filmintézet néhány napja kötött olyan együttműködési megállapodást, melynek része a filmes turizmus fejlesztése – nyilatkozott lapunknak Tukacs Zsuzsa. – Azt is célszerű számításba venni, hogy a járványveszély miatt, a külföldre irányuló utazások korlátozásával számíthatunk a belföldi turizmus megerősödésére. Szekszárd valóságos ékszerdoboz, idegenforgalmi szempontból a joggal várthoz képest jelenleg kevesebb szó esik róla. Ez a filmtúra egy újabb lehetőség, mely ráadásul – Háry János személye okán – a gyermekeket is képes lenne bevonni az útjára indított folyamatba. A gyermekek pedig magukkal hozzák a szülőket, nagyszülőket, így bővülhet a kör. Én azt is szorgalmaznám, hogy időnként, amikor erre lehetőség nyílik, a film szereplői közül is legyenek jelen néhányan a túrán, illetve annak egy-két állomásán. Ez még nagyobb érdeklődést váltana ki, és még több élményt nyújtana a megyeszékhelyre érkező filmtúrázóknak.

Szabó Annamária idegenvezető helybeliként sétált együtt a csapattal. – Ez a filmtúra túlmutat a hagyományos, klasszikus városnézésen – mondta. – Ugyanis a város különleges arcát tárja a vendégek elé. Amit a filmben láthatunk, az élőben köszön vissza.

A délelőtt kezdődő rendezvény délután már ismert helyszínen, a borkútnál zárult. Kindl Gábor sajtótájékoztatón válaszolt a kérdésekre. Így például azt is közölte, hogy a mostani, sikeres főpróba után gyakorlatilag másnap elkezdődhetnek az előadások. Azaz az Ekho Tours közreműködésével a nagyközönség, a jelentkezők számára szervezett filmtúrák.