Dobba esett közönség, avagy egyre népszerűbbek az Idióták

Az Idióták zenekar a már megszokott módon jött létre, barátok zenéltek saját szórakoztatásukra, most meg már Békéscsabán lépnek fel.

Az Idióták 2013-ban alakult Bátaszéken, egy középiskolai rendezvényen zenéltek először. Akkor még csak hárman voltak a színpadon, a létszám időközben ötre nőtt. Akadt változás az összetételben, mára viszont kialakult a zenekar hagyományos felállása.

Zenei stílusuk közelebb áll a punkhoz, mint a hagyományos rockhoz, de szívesen kísérleteznek. − Nem igazán tudjuk, de nem is igazán akarjuk meghatározni a saját stílusunkat. Olyan dalokat játszunk, amilyeneket mi szeretünk, szerintünk ez lenne a lényeg. A saját számainkat tekintve az első EP-nk (középlemez, a kislemeznél hosszabb, de a nagylemeznél rövidebb anyag, az angol extented play rövidítése, a szerk.) egy vidám hangvételű punkos darab lett. Az új anyagon már lesznek szövegben és zenében is sokkal súlyosabb témák. Ahogy változik az ízlésünk, úgy változik a zenénk is, de természetesen szívesen nyúlunk vissza régi dallamokhoz is – mondták.

Céljaik markánsan megváltoztak a középiskolai fellépés óta. − Az induláskor remegő lábbal álltunk a színpad mellett és vártuk, hogy mikor mehetünk föl. Komolyra fordítva a szót, tényleg nem voltak nagy céljaink. Csak szerettük volna jól érezni magunkat – mesélték a fiúk, majd így folytatták – Szeretnénk valami maradandót alkotni most már, minél több helyen fellépni és minél több emberrel megismerkedni. Imádjuk, amikor az emberek a koncerteken a dalainkat éneklik, vagy a pólóinkban látjuk őket. Ezek már olyan dolgok, amikért megéri ezt csinálni.

Az együttesnek eddig egy kész anyaga van, ezt CD formátumban be is lehet szerezni a koncerteken, de emellett megtalálhatók online is, a zenekar Facebook-oldaláról pedig le is tölthetők. − A címadó dalunkhoz csináltunk egy kis videó klipet is, amivel azt a bulizós hangulatot akartuk visszaadni, amelyről a szám is szól. Az új anyagunk remélhetőleg a télen elkészül, így hasonlóan az előzőhöz az is elérhető lesz a legtöbb helyen.

Az eltelt öt év alatt minden bizonnyal sok érdekes és izgalmas dolog történt a zenekarral, ezek közül néhányat emeltek ki. − Az évek alatt volt már részünk néhány érdekes élményben. Legutóbb a rendőrség szakította meg az egyik bulinkat, mondjuk szerencsére nem miattunk voltak ott. Egy másik alkalommal fellépés előtt véletlenül lementünk egy lépcsőn autóval a bonyhádi művelődési háznál. De volt már részünk olyanban is, hogy punkok ugráltak föl mellénk a színpadra táncolni, vagy klubkoncerten a közönségből estek be a dobcuccba. Ezek néha elég meglepő dolgok, de utólag visszagondolva azért elég viccesek is.

Az Idióták legközelebb december másodikán lép fel Békéscsabán, 15-én pedig Komlón. A jövő évet valószínűleg Győrben kezdik, de mindenképp terveznek újra kicsit közelebbi helyen is zenélni.

