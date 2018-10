Egy filozofálgató fazekas, aki egyben fazekaskodó filosz is

Hatvanéves a megye egyik legismertebb fazekasa, a Sárszentlőrincen élő Nagy Zoltán. Kutató alkat volt világéletében. Tanulmányozta a néprajzot, a vallást, a misztikát. Jelenleg – amellett, hogy önkormányzati képviselő – teológiai tanulmányokat folytat és hitoktatóként dolgozik négy településen.

Nagy a Petőfi-kultusz Sárszentlőrincen. Ott járt egy ideig iskolába a költő, mégpedig abba a házba – az volt az algimnázium épülete –, amelyben ma Nagy Zoltán, az egyik legismertebb Tolna megyei fazekas lakik a feleségével és három gyermekével. Felmenői is ott éltek, a nagyszülőkig bezárólag, akiknél ő kiskorában sok szép nyarat töltött, s akikhez 1987-ben leköltözött Budapestről.

– Apám tévés volt – mondja –, már jó ideje nyugdíjas, hiszen én is a hatvanadik évemet taposom. Egy ideig a paksi tévét vezette, de főként az MTV munkatársaként járta az országot, a Kádár-rendszerben aktuális riportokat készített. Egy alkalommal a Mezőtúri Háziipari Szövetkezetnél forgattak, s ennek köszönhetően kerültem kapcsolatba a fazekassággal. Érettségi után kitanultam a mesterséget. Először a pesti elitképzőbe, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós Gyakorlógimnáziumába jártam, aminek a rendőrök nagyon örültek igazoltatáskor. Ezt felírni… Inkább elengedtek, ha adódott némi diákos kilengés. Aztán Mezőtúrra kerültem fazekasnak, ahol 1979-ben végeztem. Dolgozni kezdtem, nappal korongoztam, éjszaka meg a kedvteléseimnek éltem.

– Mégpedig?

– Eredetileg skandináv filológus szerettem volna lenni. Megfogott az a misztikus északi világ, ami a svéd népdalokból árad. Lenyűgözött az az elegáns melankólia, a sejtelmesség, a ködbe burkolódzó táj, a soha nem hallott nevű hőseivel, héroszaival. S aztán ugyanilyen érdeklődéssel fordultam a népművészet felé. A felfedező kíváncsiságával. Végiglátogattam a Kárpát-medence jelentősebb műhelyeit, beszélgettem idős mesterekkel, még Olaszországban és Cipruson is kutattam a cserépedények múltját, elterjedésének útját. Rá kellett jönnöm, hogy az ezekkel kapcsolatos néprajzi anyag rendkívül hiányos és rosszul feldolgozott. Ebből adódik a népi tárgyalkotás semmibevétele. Nálunk még pár évtizeddel ezelőtt is lehetett hallani olyan megfogalmazást, hogy „a magyar nép díszítő ösztöne”. Szóval, csak úgy ösztönösen pingálgattak őseink, hogy legyen valami azon a tányéron és butellán… Hát nem! A parasztember sokkal racionálisabb annál, minthogy lényegtelen dolgokra pazarolja az idejét, energiáját. Nála mindennek jelentése, jelentősége van.

– S mennyire lehet eltérni a hagyományos motívumoktól?

– Minden családban más ízű a húsleves, de az alapanyag nagyjából ugyanaz és a főzési technika is. A fazekasságra is ez jellemző. Meg kell tanulni az alapokat, s onnan lehet, bizonyos határokat át nem lépve, fejlődni, egyéni alkotói világot kialakítani. Mezőtúron mi, Kósa Klára, Busi Lajos és Gonda István vezetésével mindent csináltunk, a tataitól a korondi mázas edényekig. Széles látókörű, nagy tudású, és a tudást átadni képes emberek voltak. Aztán elindultam a saját utamon, pontosabban: keresve a saját utamat. Ez se tetszett, az se tetszett igazán, míg végül a fehér alapú, sárga-zöld díszítésű kerámiáknál éreztem, hogy ez az enyém. Visszatekintve, a kárpátaljai hucul fazekasság hatott rám leginkább és az erdélyiek közül a korondi. Mikor belelendültem, már nemcsak edényeket készítettem, hanem kerámiaképeket és alakos kályhacsempéket is.

– Eltartható ebből a család?

– Közel sem, főleg, hogy most hitoktatóként dolgozom, és alig van időm odaülni a fazekaskoronghoz. Pályakezdőként, tíz évig Budapesten béreltem műhelyt, de egy drasztikus bérletidíj-emelés miatt otthagytam a fővárost. Kialakult kapcsolatom volt több népművészeti bolttal, úgyhogy a nyolcvanas években még nem jelentett gondot az értékesítés. Később bonyolultabbá vált a helyzet. Próbáltam ezt-azt. Voltam például nevelő a helyi gyermekotthonban, míg meg nem szűnt. Aztán egy nagy váltás: elkezdtem a teológiát Budapesten, és hittant tanítok nyolcvan gyereknek Pakson, Pálfán, Nagydorogon és Sárszentlőrincen. Kérdezgetik, hogy megy a tanulás ebben a korban. Élvezem! Most vagyok végzős. Az evangélikus gyülekezet felügyelőjeként is tevékenykedem több mint tíz éve. Önkormányzati képviselő is vagyok a faluban. Nem unatkozom. A fazekas munkámban, főleg kezdetben, nagyon sokat segített, hogy már akkor is kutató, filosz alkat voltam. Most meg a teológiában segít a néprajzi tapasztalat. Ahogy egy fazekas ember látja a világot, az is kőkemény filozófia.

A következő kiállítása Decsen lesz

Nagy Zoltán sárszentlőrinci fazekas Budapesten született, 1958-ban. Érettségi után szerzett szakmunkás-bizonyítványt, Mezőtúron, 1979-ben. A Tolna megyei faluba, nagyszüleihez, 1987-ben költözött. Idős mesterektől tanult Korondon, Tiszafüreden, Hódmezővásárhelyen és Makón. Fehér alapú, sárga-zöld mintázatú edényeket, kerámiaképeket és alakokkal díszített kályhacsempéket készít. Legszebb munkáit mintegy nyolcvan kiállításon mutatta be. A következő tárlata a decsi faluházban lesz, decemberben. Munkásságáért megkapta a Babó Antal-díjat, „A Tolna megyei művészetért” plakettet és a Gránátalma-díjat.

A huculok

Izgalmas népcsoportnak tekinti Nagy Zoltán a huculokat. Érte őket orosz, román, lengyel, szlovák, magyar hatás a történelmi idők során, attól függően, hogy a határok hogyan változtak a Kárpátalján. Ők nem változtak. Őrzik népi hagyományaikat. Ragyogó kézműves munkákat készítenek a cserépedényektől a hímzésekig.