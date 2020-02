Egyedi mézeskalácsokat készít Fritz Erika

Fritz Erika mézeskalácsaiból nyílt kiállítás nemrégiben Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtár-galériájában. A február végéig látogatható tárlaton nemcsak hagyományos formák kaptak helyet, hanem például három dimenziós képek, szélharang és álomfogó is.

Ahogy azt bemutatkozásában írja az alkotó, mindig is szeretett rajzolni, kreatív feladatokat vállalni. Felnőttként a Paksi Képzőművészeti Iskolába is beiratkozott. A Paksi Bóbita Bölcsődében kisgyermeknevelőként dolgozott, ahol munkája fontos részét képezte a művészeti nevelés. Az, hogy kézműves mézeskalácsok készítésébe kezdett nem tudatos elhatározás eredménye, ám amikor rátalált erre az útra, folyamatosan képezni kezdte magát.

A jó tészta kikísérletezése éveket vett igénybe, a díszítés terén pedig mindig vannak újdonságok – avatja be az érdeklődőket. A magyar népi motívumoknak könyvekből nézett utána, mint írja örömmel merít ötletet abból a gazdag örökségből, amelyet elődeink hagytak ránk. Emellett a környezete is inspirációt jelent számára, és persze a fantáziáját is szabadon engedi az alkotás során. A madár motívum és a különféle virágok több technikával elkészítve, számtalan munkáján visszaköszönnek, illetve szereti az egyszerűen díszített, letisztult mézeskalácsokat is.

A kiállítást Takács Éva, a Paksi Képzőművészeti Iskola vezetője nyitotta meg, közreműködött Cseke Klára énekes, Cseke Gábor trombitán és Kiss Gábor gitáron. A tárlaton a mézeskalácsok mellett Gyergyovits Enikő kerámiái láthatók, illetve néhány díszítőelemhez Gyergyovits Eszter grafikái szolgáltak ihletőül. Ez Fritz Erika első önálló kiállítása.

Borítóképünk Fritz Erika (balról a második) kiállításának megnyitóján készült