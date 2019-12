Egyre többet hoznak ki magukból

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Megnyílt a Közösség Kultúra Közhasznú Egyesület immár hagyományosnak mondható évzáró kiállítása. A helyszín is a kialakult hagyományoknak megfelelő, a tolnai Both cukrászda; a tulajdonos házaspár is az egyesület tagja. Both József fényképeket készít, Both Józsefné fest.

A szombati tárlatmegnyitón Verseghy Ferenc a kilenc éve létrehozott egyesület alapító elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy nagy fantáziával megáldott alkotók képezik a tagságot. Tolnaiak és mözsiek, színes egyéniségek, sokszínű művek létrehozói: grafika, festmény, kerámia, fotó stb. Hatnak egymásra, s ezáltal egyre többet tudnak kihozni, megmutatni magukból. Hatnak a környezetükre is, hiszen a helyi kultúra iránt erős az érdeklődés a helyi emberekben. Volt már alkalmuk nyári táborban együtt alkotni. Az is a fejlődés fontos része.

A rendezvényen közreműködött Laki Erzsébet versmondással és Friczné Tukacs Erika fuvolán. Most a 28 tagú csoport kilenc alkotójának munkái láthatók a falakon. A kiállítás február 10-ig várja az érdeklődőket.