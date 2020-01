Elhozták a grundot a Gyermekkönyvtárba

A Pál utcai fiúk musicalből adtak elő egy részletet a Garay János Általános Iskola dráma tagozatos tanulói a szekszárdi Gyermekkönyvtárban. Az előadásra A Pál utcai fiúk vándorkiállítás ünnepélyes megnyitóján került sor szerdán, vagy ötvenfős gyermekközönséggel.

Ezt a kiállítást 2017-ben mutatták be a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és utána indult hosszú vándorútjára, míg elérkezett Szekszárdra, mondta Nemes Rita, a könyvtár munkatársa.

A musicalrészlet szereplőit Hefner Edit drámapedagógus készítette fel. A gyerekek olvasták a regényt, és a fiúk is, a lányok is nagyon szeretik. A koreográfiát a fölső tagozatosokkal közösen tervezte meg a pedagógus. Élvezték a szöveget is, a mozgást is, árulta el.

A megnyitóra mentek a Gyakorlóból, a Babitsból és a Garayból is. A gittet kézbe vehették, és hazavihettek egy könyvjelzőt, melyet saját maguk pecsételhettek le a gittegylet pecsétjével. Ezenkívül be lehetett nyúlni Csónakos táskájába is.

Szűcs Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum múzeumpedagógusa rendhagyó köszöntőt tartott.