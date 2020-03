Előfordult, hogy szoknyákkal volt tele az egész udvar

Nemcsak hímző, nemcsak viseletvarró, maga tervezi és rajzolja a kivarrandó mintákat az alapanyagra a 82 éves sióagárdi asszony. Kovács Jánosné beleszületett ebbe a mesterségbe.

Varrónő szeretett volna lenni. Ám abban az időben, a háború utáni években nem az volt a falusi ember legfőbb gondja, hogy taníttassa a gyerekét. Ki dolgozza akkor a földet? Ki kötözi a szőlőt? Ki kapálja a krumplit, a kukoricát? Ki megy gyűjteni a rétre a négy tehénnek meg a lovaknak? Ezt kérdezgették a szülők, a nagyszülők. Ráadásul ő volt az egyetlen gyerek, az öccse csak jóval később született. Van köztük 17 év korkülönbség. Úgyhogy hosszú, és kitérőkkel nehezített úton jutott el a ma 82 éves Kovács Jánosné addig, hogy ismert sióagárdi hímző, viseletkészítő, hímzésminták előrajzolója legyen.

– Nyolcadik után – meséli –, már azon a nyáron munkára fogtak. A telet jobban szerettem, mert akkor az asszonyok a fonóba jártak. Egy petróleumlámpát lógattak le középen, ahhoz közel ültek a fiatalasszonyok, akik hímeztek, távolabb az idősebbek, akik kendert, gyapjút fontak vagy kötöttek. Ahhoz nem kellett annyi világosság. Leghátul meg a férfiak készítették, pödörték kukoricacsuhéból a szőlőkötözőt. Én már nyolcévesen varrogattam; beleszülettem ebbe. Édesanyám rajzolt valami virágocskát egy rongyocskára, és elbíbelődtem vele. Hamar belejöttem, 12-13 évesen már ingujjakat, pruszlikokat hímeztem.

A színvilág és a mintakincs a sióagárdi viseletnél is meghatározó. Nem mérnöki pontosságra kell gondolni, némi alkotói szabadság megengedett, de az alapszabályok betartandók. A meghatározó színek: piros, bordó, sárga, rózsaszín, permetkék, ibolya, sötétzöld. De van példa a fekete és a fehér viseletre is. A legősibb sióagárdi ruhák a fehér, lyukacsos hímzésűek. Sokáig csak maguknak és a családtagjaiknak varrtak az asszonyok, aztán eladásra is. Kovácsné ismert tervezővé és kivitelezővé vált. Nagy precizitással rajzolja a mintákat, amit aztán mások, pauszpapírra másolva sokszorosíthatnak.

– Sifonra rajzolok, ez olyan, mint a lepedővászon – mutatja –, párnahuzatot, terítőt kérnek a legtöbben. Némelyiknél két hétig is eltart, míg minden pontosan a helyére kerül. Először ceruzával vázolom fel, aztán, ami végleges, tintával átírom. Sióagárdi viseletbe öltöztettem egy babát. Ennél a rózsás tutyitól a bokros főkötőig, a szoknyán, kötényen, ingen, pruszlikon át, mindent én készítettem.

De volt olyan is, hogy a honvédség népi együttese rendelt 12 női öltözetet a táncosoknak. Mindegyikhez kellett három alsószoknya. Azt aztán megvarrni, keményíteni, vasalni, „röndbe” szedni… Szoknyával volt tele az egész udvar!