Élővé vált hagyomány

Negyedik alkalommal rendezték meg a hagyományőrző fényköszöntő ünnepet Závodon.

Vékony füst száll az ég felé a kis völgységi falu központjában: a nagyobb bográcsban hagyományos pusztai nomád ragu rotyog – Horváth Ilona szakácsi ügyességét dicséri –, a kisebb üstben forralt bor várja, hogy kínálják. Tökéletes zsíros kenyér és lángos várja a látogatókat, miközben az ország több részéről ide sereglett hagyományőrzők több csapatba verődve már a fegyver- és közelharc-bemutató leglátványosabb pillanatairól beszélgetnek.

A rendezvény László Attila polgármester köszöntőjével kezdődött, majd Sütő Annamária, a Karabaksa Dobkör vezetője nyitotta meg az eseményt. Beszédében kiemelte, csodálja azt az erőt, amely a pici faluban fenntartja a közösséget, s amely csoportok a társadalom egyik pillérét jelentik és a jövő ideáljainak hordozói. Véleménye szerint példaértékűek a hasonló hagyományőrző és önismereti kezdeményezések, s mindenképpen nagyobb publicitást érdemelnek. A váci hölgy megemlítette, azon dolgoznak, hogy minél több asszonyi közösség jöjjön létre ismét, így nyújtva támaszt a férfiaknak (www.asszonykepzo.hu).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hadi hagyományőrzők mutatták be a IX-X. század harci kultúráját – mondta Szedlacskó Csaba főszervező. Ebben segítségükre voltak a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület (Székesfehérvár) és az Onogur Lovasság „Lóról szállva” tagjai. Szablyavívást, a fokos és a bárd mesteri szintű használatát is megmutatták a hagyományok ápolói. A harci zaj zenei aláfestéseként Boros Csaba és az Ómagyar Hagyományőrzők csapata szolgáltatta a talpalávalót. A Szentlőrinc melletti ökofaluból, Gyűrűfűről érkező Kilián Imre korhű muzsikát adott elő dobon és kobozon. A fényköszöntővel kapcsolatban Szedlacskó Csaba kiemelte, őseink decemberben ünnepelték kerecsen ünnepét. A kerecsensólyom a fény madara, ez az ünnep a téli napforduló eseménye is egyben.

Az összejövetel „sztárja” Mónus József (a Farkas) volt, aki idén az amerikai bonneville-i Harry Drake-viadalon az angol történelmi íjak versenyében 412 méterre javította a világrekordot. A cél- és távlövészetben többszörös világrekorder hajdúnánási férfiról annyit kell tudni, hogy a vállalkozói létet cserélte fel az íj kedvéért, amelyeket saját kezűleg készít bambuszból, és kétszer soha nem lő ugyanazzal.