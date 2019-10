Erdélyt tizenöt alkotással gazdagította

Az ismert lengyelországi zarándokhelyre, Czestochovába, a pálosok templomába készít stációsorozatot a dombóvári szobrász, Varga Gábor. Közel állnak hozzá a szakrális alkotások, a magyarországi Mária-út állomásai közül húszat az ő szobrai és domborművei díszítenek. A 67 éves művész sokat élt és dolgozott az Alföldön, főleg a jászsági települések rendeltek tőle figurális plasztikákat, emlékműveket, díszkutakat.

Dombóvárra 14 éve költözött, itt mintegy húsz köztéri alkotása látható, köztük több Árpád-házi szent. Külföldre nem most dolgozik először. Van már munkája Olaszországban, Ausztriában és Németországban is. Erdélyt 15 alkotással gazdagította. Lengyelországban is áll egy Báthori István-szobra.

Szívesen és jól fest, de a szobrászatban van igazán otthon. Bronzból és kerámiából – pirogránitból – készül a műveinek a többsége. Gyakran használja a samottot is, mert bizonyos mondanivalók kifejezéséhez annak az anyagnak a durva szerkezetét tartja megfelelőnek. Tervezi, hogy elkészíti az ember teremtését, samottból.