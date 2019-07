Értéktárba került a muzeális verkli

Kintorna, a XVIII. századból. A restaurátor egy 1716-os dátumot talált a belsejében. A hozzá tartozó hanglemezek valóban lemezből, fémlemezből készültek. Ez volt a korabeli csúcstechnika. A gépi zeneszolgáltatás ősi eszköze a verkli. Ezt a példányt a Völgységi Múzeumban őrzik, Bonyhádon. Az igazgató, dr. Szőts Zoltán felterjesztésére bekerült a Völgységi Értéktárba.

A zeneszerszám eredetileg fémkártyákkal működött. Később tették alkalmassá fémkorongok lejátszására. A tizenkét lemeze indulókat, mazurkákat, polkákat tartalmaz.

Külön tudomány a megfelelő ütemben való tekerése, az élvezhető előadás produkálása. Szerencsére van erre szakosodott zenész, nem is olyan messze: Pakson. Ring Istvánt sokfelé ismerik, nemzetközi verklis találkozókra is jár. Neki egy modernebb, lyukszalaggal működő sípládája van. A meglevő szalagkészletét kiegészítette hazai slágerfeldolgozásokkal. Most meghívták a bonyhádi Tarka Marhafesztiválra. Augusztus 9-én szólaltatja meg a háromszáz éves kintornát.

Borítóképünkön Gábor Zsolt múzeumpedagógus a verklivel.