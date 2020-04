Ez a kényszerszünet sem tarthat örökké

A tücsöknek, ha profi művészként előrelátó volt, és úgy tett, mint a hangya, a kényszerű szünetben sem kopik fel az álla. Ráadásul gyűjti a zenei muníciót arra az időre, amikor majd újra közönség elé állhat.

Kazal László Cipzárja, Egy százlábú lesántulásának története vagy éppen Széllyes Sándor a Magam nagyapja. Variációk egy dallamra. Siklósi Krisztán, a Csurgó zenekar vezetője karanténvideói között ezek a szórakoztató dalok épp úgy megtalálhatók, mint a Különben dühbe jövünk című film igen kedvelt kórusjelenetének családi, bábos feldolgozása vagy a zenekar Cicameséjének aktiválása. Elmondta, hogy egy zenésznek most sem lehet más a célja, mint egyébként mindig, azaz feldobni, szórakoztatni szeretné közönségét. A zenekar mindeközben azon gondolkodik, mi újat lehetne mutatni a publikumnak, hiszen a szobafogság is véget ér egyszer. Így aztán alakulnak az új dallamok és szövegek, készül az új klip, és formálódik egy országos szintű zenei összefogás, amelyről egyelőre csak ennyit szabad tudni.

Egy másik medinai zenész, Szabó Dávid szerint is ez a készülődés időszaka. A Medinai Tamburazenekar és a Shisha Cafe teljesen új koncertanyaggal szeretne a kényszerű szünet után a közönség elé állni. – Egy átlagos fellépés például egy falunapon körülbelül ötven perc hosszúságú. Ezen a műsoron évről évre változtatunk, de benne hagyunk néhány dalt, amelyek nagyon tetszettek a közönségnek. Most viszont arra készülünk, hogy teljesen új programot mutatunk be, és ha három órát kell zenélni, azt meg tudjuk úgy tenni, hogy abban ne legyen ismétlés.

A szintén zenész és medinai polgármester Vén Attila is elmondta, hogy természetesen zenélnek, gyakorolnak, szóval nem unatkoznak. Mivel faluban élnek, az sem meglepő, hogy szabadidejüket a szőlőben, kertben töltik. A muzsikusok rotálnak, metszenek, tanyát meszelnek. Ha kell, összedolgoznak. Vén Attila polgármesterként ugyanakkor megjegyezte, hogy Medinán kevesen kérnek segítséget, az itt élők megszokták, hogy amit tudnak, maguk elvégeznek.

Az önkormányzat persze dolgozik, működik az ételkiszállítás, füvet nyírnak, és a fejlesztések sem állnak le.

Elméletileg éppen csütörtökön érkezik meg Medinára az úgynevezett okospad, amelyet valószínűleg leginkább a fiatalok fognak használni. Ez a napelemes köztéri bútor vezeték nélküli töltőkkel felszerelt, wifihotspotként működik, és kizárólag napenergia tölti, így a megújuló energiának köszönhetően nincs szüksége külön áramellátásra. Éjszaka világít, nyáron pedig hűt.

Vén Attilától azt is megtudtuk, folyamatosan felügyeli a beruházásokat. De nemcsak a fejlesztésekre kell figyelni, hiszen az önkormányzatnak működtetnie kell a falut.