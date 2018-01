Ezeket a filmeket játsszák a megye mozijai!

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő egy hétben a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Több helyen is játsszák

Január 5-7. 15:00 (Szekszárd), január 7. 15:00 (Dunaföldvár):

Ferdinánd /Ferdinand/

magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 99 perc, 2017, 6+

Szereplők Kate McKinnon

Bobby Cannavale

John Cena

Gina Rodriguez

David Tennant

Anthony Anderson

Mi dolga a világon egy bikának? Viadalokon való részvétel. És mire vágyik minden igazi bika? Természetesen arra, hogy végre a stadion közepén állhasson, a fűrészport kapargathassa, és megmutathassa, hogy ő az igazi, a legyőzhetetlen bajnok.

Kivéve Ferdinándot.

Ő nem ilyen bika. Nem érdekli a viadal, és nem akar senkit legyőzni. Ő a virágokat, a békességet és a végtelen mezőt szereti.

Nem lesz könnyű dolga, míg meggyőzi a világot, hogy egyszer egy ilyen bikára is szükség lehet…

Január 5-7. 17:00 (Szekszárd), 18:00 (Bölcske), január 7. 17:00 (Dunaföldvár):

A legnagyobb showman /The Greatest Showman/

magyarul beszélő, amerikai életrajzi dráma, 99 perc, 2017, 16+

Szereplők P.T. Barnum – Hugh Jackman

Phillip – Zac Efron (Zendaya)

Jenny Lind – Rebecca Ferguson

A cirkusz maga a csoda. És élt valaha egy ember, aki csodatévőnek született. P. T. Barnum (Hugh Jackman) a legendás Barnum cirkusz alapítója lángész volt, próféta, akinek hihetetlen dolgok születtek a fejében, és valósággá tudta tenni őket. Az ő utánozhatatlan képzelőerejéből születő műsorszámokat azóta sem tudja leutánozni senki.

Most a film kedvéért újjászületik a show, és újjászületik a showman – egyetlen forgatagos, látványos, szemkápráztató kavalkádban mutatkozik be a világ legkülönösebb cirkuszigazgatója, és élete főműve: a Barnum.

Január 8-10. 17:00, 10. 19:30 (Szekszárd), január 5. 19:00, 6. 19:30 (Dunaföldvár):

Tökéletes hang 3 /Pitch Perfect 3/

magyarul beszélő, amerikai zenés vígjáték, 93 perc, 2017, 12+

Szereplők Beca – Anna Kendrick (Czető Zsanett)

Amy – Rebel Wilson (Köves Dóra)

Emily – Hailee Steinfeld (Csifó Dorina)

Chloe – Brittany Snow (Bogdányi Titanilla)

Aubrey – Anna Camp (Vadász Bea)

Gail – Elizabeth Banks (Soleczki Janka)

Az előző két részben megkedvelt lányok lediplomáztak és kiléptek a nagybetűs életbe, ahol már nem elég a sikerhez, ha valaki egy acapella-együttes tagja. A Bellák nagy lendülettel visszatérnek a Tökéletes hang 3-ban, az eddig több mint 400 millió dollárt hozó sorozat újabb részében.

A világbajnokság megnyerése után a Bellák szétszéledtek, és keserűen tapasztalták, hogy az énektudás még nem jelent biztos állást. Ám hirtelen lehetőség adódik, hogy tengerentúli turnéra induljanak, tehát a csodás csajok ismét összegyűlnek, hogy együtt énekeljenek és szokásuk szerint kétes kimenetelű döntéseket hozzanak.

Bölcske

Január 5-7..:

Mikulás karácsonyra /Snekker Andersen og Julenissen/ – 16:00

magyarul beszélő, norvég családi vígjáték, 70 perc, 2016, 6+

Szereplők Thor Michael Aamodt

Anders Baasmo Christiansen

Ann Carnarius Elseth

Ingeborg Raustol

Trond Espen Seim

Az Andersen család feje szeretne egy csodás karácsonyt varázsolni három gyermekének. Régi szokásához híven idén is Mikulás ruhát ölt, hogy karácsonyi hangulatot teremtsen családja körében, ám ezt felesége nem nézi jó szemmel. Egy apró baleset folytán a családfő összetalálkozik az igazi Télapóval, akivel különös tervet eszelnek ki. Helyet cserélnek, így az Andersen gyerekek találkozhatnak az igazi Mikulással.

Doktor Knock /Knock/ – 15:00

magyarul beszélő, francia romantikus vígjáték, 113 perc, 2017, 12+

Szereplők Knock – Omar Sy

Adéle – Ana Girardot

Az ötvenes években egy szélhámos érkezik egy bájos kis francia hegyi faluba, ahol orvosnak adja ki magát. Doktor Knock karizmatikus és megnyerő férfi, ezért gyorsan nagy népszerűségre tesz szert, s meggyógyít mindenkit, legyen az illető beteg, vagy egészséges. Az egyébként egészséges falu lakóinak ravaszul mindenféle egzotikus (képzeletbeli) betegségeket talál ki, s az emberek lassan, de biztosan erősen hipochonderek lesznek. Majd minden megváltozik, amikor Doktor Knock találkozik egy vonzó fiatal nővel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szekszárd

Január 5-9.:

Elit játszma /Molly’s Game/ – 19:30

magyarul beszélő, amerikai krimi, 2017, 16+

Szereplők Steven Murphy – Colin Farrell

Martin – Barry Keoghan

Anna Murphy – Nicole Kidman

Martin anyja – Alicia Silverstone

Tegyél fel mindent egy lapra!

Molly Bloom (Jessica Chastain) tehetséges profi síelő, aki az olimpiai aranyra hajt, ám egy baleset következtében fel kell adnia egész addigi sportolói karrierjét. A belevaló lány új álmok után néz: Los Angelesbe költözik, ahol személyi asszisztensként kezd el dolgozni, másodállásban pedig főnöke pókerklubja vezetésébe is besegít. Molly hirtelen a hollywoodi elit legbelsőbb köreiben találja magát, vendégei menő üzletemberek, híres sportolók, mozisztárok, rendezők.

Egy kis lelemény és kitartás árán Molly a legnívósabb klub élére küzdi fel magát, ahol percenként dollármilliók cserélnek gazdát. A sikeres vállalkozásra az orosz maffia is felfigyel, csakúgy, mint az FBI. A diszkréciót mindennél fontosabbnak tartó lány nehéz helyzetbe kerül: ha nem akar rács mögé kerülni, ki kell szolgáltatnia exkluzív ügyfeleit a kormány embereinek. Az egyetlen szövetségese, ügyvédje, Charlie Jaffey (Idris Elba), próbálja kihúzni őt a csávából: meg akarja mutatni a világnak, hogy az elveihez végsőkig ragaszkodó pókerhercegnő korrektebb játékot űz, mint ahogy azt elsőre bárki gondolná.

Január 11-17.:

Tad, az utolsó felfedező /Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas/ – 15:00

magyarul beszélő, spanyol animációs kalandfilm, 85 perc, 2017, 6+

Szereplők Tad hangja – Óscar Barberán

Sara Lavrof hangja – Michelle Jenner

Tiffany hangja – Adriana Ugarte

Momia hangja – Luis Posada

Jack Rackham hangja – Miguel Ángel Jenner

Tad Las Vegasba utazik, hogy megtekintse Sara Lavroff régésznő bemutatóját a legújabb felfedezéséről, és ez nem más, mint a papirusz, mely igazolja, hogy létezik a nyaklánc, amely a legendás Midász királyé volt, akinek az érintésétől minden arannyá változott.

Ám Tad és Sara boldog találkozóját beárnyékolja az a tény, hogy egy gonosz gazdag ember elrabolja a régésznőt, hogy megszerezze a talizmánt, és így végtelen gazdagságra tegyen szert. Tad világkörüli útra indul, hogy a papagája (Belzoni), és a kutyája (Jeff), no meg csavaros esze segítségével megmentse Sarát, és eközben megismerkedik új barátokkal? és új gonosztevőkkel is!

Apavadászat /Father Figures/ – 17:00

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 113 perc, 2017, 16+

Szereplők Kyle – Owen Wilson

Peter – Ed Helms

Helen – Glenn Close

Ronald Hunt – J.K. Simmons

Nincs kellemetlenebb egy váratlan jó hírnél. Az anyjuk (Glenn Close) újra férjhez megy, és a nagy napon bevallja két felnőtt fiának (Owen Wilson + Ed Helms), hogy hazudott nekik. Eddig mindig azt mesélte, hogy az apjuk réges-régen meghalt, de most elárulja, hogy igazából sosem volt benne biztos, ki az apa – de az igazság valahol egy amerikai foci csapat környékén keresendő.

A két testvér világ életében híres volt a rossz döntéseiről. Hát, most úgy határoznak, hogy megkeresik a lehetséges apákat, és kiderítik, kitől kérhetnek ezentúl zsebpénzt.

Nekivágnak a nagy utazásnak: a lehetséges apák feltérképezése során őrült dolgok esnek meg velük, és ők nem kerülnek közelebb az igazsághoz… de legalább nem is tanulnak semmit az egészből.

Insidious: Az utolsó kulcs /Insidious: Chapter 4/– 19:30

magyarul beszélő, kanadai-amerikai horror, 103 perc, 2018, 16+

Szereplők Elise Rainier – Lin Shaye

Melissa Rainier – Spencer Locke

Specs – Leigh Whannell

Imogen Rainier – Caitlin Gerard

Elise Reiner a sötétség elleni harcra tette fel az életét. A paranormális ügyeket vizsgáló, látnoki képességű asszony tudja, hogy ahányszor szembefordul a világunkba átjutó démonokkal, annyiszor csökken az életereje, míg végül semmi sem marad belőle, és ő meghal – de legalább megvédte azokat, akik a segítségére szorultak.

Ez a történet ismét a Gonosz elleni harc frontvonalába vezeti vissza nézőit, méghozzá abba a házba, amelyről a szelleműző csapat biztosan nem sejtette, hogy egyszer az útjukba akad: Elise szülőházába.

Amikor egy kétségbeesett férfi hívja őket, a szemük se rebben. Ám amikor elárulja, hogy hol dúlják fel ártó jelenések egy békés család otthonát, Elise megrémül: hiszen abban a házban töltötte nehéz gyerekkorát, és most szembe kell néznie a szellemek mellet a múltjával is.

Ő és a társai is érzik, hogy ha vállalják a megbízást, bezárul a kör, és ez az eset mindannyijuk számára az utolsó lehet. Hiszen a kezdet egyben a vég is – a rájuk váró démon mindig is tudta, hogy egyszer viszontlátja még Elise-t, és egy eget-földet megrázó küzdelem során leszámolhat vele.

Dunaföldvár

Január 5.:

Jumanji – Vár a dzsungel /Jumanji: Welcome to the Jungle/ – 21:00

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 119 perc, 2017, 12+

Szereplők Spencer – Dwayne Johnson (Alex Wolff)

Martha – Karen Gillan (Morgan Turner)

Fridge – Kevin Hart (Ser’Darius William Blain)

Bethany – Jack Black (Madison Iseman)

Alex – Nick Jonas

Van Pelt – Bobby Cannavale

Nigel – Rhys Darby

A történelem nem ismétli magát, de néha újra próbálkozik. Négy középiskolás talál egy régi játék konzolt, amelyen egy olyan program fut, amiről még sosem hallottak: a Jumanji. Kipróbálják, és a játék rögtön beszippantja őket – de igazán. Átváltoznak saját avatárjukká: Spencer, a nagy gémer izomagyú kalandorrá válik (Dwayne Johnson), a focista Fridge „elveszti teste felső ötven centijét”, cserébe okos lesz, mint Einstein (Kevin Hart), a nagymenő bombázó csajból középkorú, pocakos prof. válik (Jack Black), a nünüke Martha viszont vagány harcos nővé alakul (Karen Gillan).

Hamar rájönnek, hogy ezen a pályán a túlélés a tét. Akkor győzhetik le a játékot, és juthatnak vissza a valódi világba, ha bevállalják életük legveszélyesebb kalandját, rátalálnak arra, amit egy 20 évvel ezelőtti gémer hátrahagyott számukra, és tesznek néhány nagyon bátor felfedezést. Mert ha belebuknak, örökre a játékban ragadnak.

Január 6.:

Coco – 15:00

magyarul beszélő, amerikai családi animációs film, 130 perc

Annak ellenére, hogy családja ősidők óta megveti a zenét, Miguel arról ábrándozik, hogy egyszer neves muzsikus lesz, akárcsak bálványa, Ernesto de la Cruz. Rejtélyes események láncolatát követően a fiú előtt megnyílik a holtak bámulatos és színkavalkádos világa, ahol bizonyítani tudja tehetségét. Varázslatos útja során összeakad a simlis Hectorral, s ketten együtt próbálják megfejteni a titkot, ami fényt derít Miguel családjának valódi történetére.

A Viszkis – 17:00

magyar akciófilm, 126 perc, 2017, 16+

Szereplők Ambrus Attila – Szalay Bence

Kata – Móga Piroska

nyomozó – Schneider Zoltán

Géza – Klem Viktor

Bota – Gazsó György

Vagány volt, híres lett. Ő az, akit mindenki ismer, olyasmit mert, amit senki előtte, és aki mindig egy lépéssel a rendőrség előtt járt. És aki minden bankrablása előtt megivott egy pohár viszkit.

Ambrus Attila (Szalay Bence) félárván nő fel, zűrös kamaszkort és javítóintézeti éveket hagy maga mögött, amikor Erdélyből kalandos körülmények között Magyarországra szökik. De az új élet nehezebbnek bizonyul, mint a régi. Egy hokicsapat kapusa és szertárosa lesz, de továbbra sincs pénze, se barátnője… míg rá nem jön, miben jó igazán. Vakmerő, gyors és alapos. Egymás után fosztja ki a postákat, bankokat, utazási irodákat. Egyre nagyobbakat kaszál, egyre éhesebb a sikerre, egyre többet akar magának, és új szerelmének (Móga Piroska). De az utolsó balhéja kudarcba fullad, és végül a régóta nyomában lihegő makacs nyomozó (Schneider Zoltán) kezei közé kerül, aki kíméletlenül szembesíti őt a tetteivel.

Kettejük játszmája azonban korántsem zárul le a Viszkis elfogásával…

Rossz anyák karácsonya /A Bad Moms Christmas/ – 21:00

magyarul beszélő, amerikai-kínai vígjáték, 104 perc, 2017, 16+

Szereplők Amy – Mila Kunis

Kiki – Kristen Bell

Carla – Kathryn Hahn

Ruth – Christine Baranski

Isis – Susan Sarandon

Sandy – Cheryl Hines

Jessie Harkness – Jay Hernandez

Jane – Oona Laurence

A Rossz anyák egyszer már bizonyította, hogy korosztályokat tud a vásznak elé szegezni, és most sem vállalkoznak kevesebbre, mint felülmúlni az előző rész sikerét. Bár sokszor elhangzó közhely, hogy a folytatások sosem olyan jók, mint az első részek. Oda az újdonság varázsa, nem tud meglepő maradni, de ha a Rendőrakadémia megélhetett ennyi folytatást, adhatunk egy esélyt a Amy-éknek és a karácsonyuknak.

Az év legvarázslatosabb ünnepén, mikor minden pillanat csupa öröm és boldogság… na, ilyenkor köthetik csak fel igazán a gatyájukat az anyukák: jön a rohangálás az ajándékok után, a dekorálás és a napokon át tartó főzés. Nem is csoda, hogy Amy, Kiki és Carla ismét fellázad. A túlhajszolt trió megint szembe megy az árral, és magasról tesz a karácsonyi hagyományokra. A szabadelvű anyák ezúttal is a kimenőre hajtanak, a lehető legkevesebb energiából akarják kihozni a leglazább, legbulisabb karácsonyi ünnepet. Egy dologgal azonban nem számolnak: a saját édesanyáik felbukkanásával…

Január 7.:

Star Wars: Az utolsó Jedik /Star Wars: The Last Jedi/ – 19:30

magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 2017, 12+

Szereplők Rey – Daisy Ridley

Captain Phasma – Gwendoline Christie

Luke Skywalker – Mark Hamill

General Hux – Domhnall Gleeson

Poe Dameron – Oscar Isaac

Kylo Ren – Adam Driver

Maz Kanata – Lupita Nyong’o

Leia – Carrie Fisher

Supreme Leader Snoke – Andy Serkis

Finn – John Boyega

Megérkezett a megye mozijaiba is a legújabb Star Wars trilógia legfrissebb darabja. A sokak által gyűlölt eredet trilógia utána a VII. résszel úgy tűnik, visszatért a rajongók által megfelelőnek ítélt vágányra az univerzum. Azonnal a legsikeresebb negyedik résszel kezdték el összehasonlítani, ami nem lehet véletlen, hiszen sokszor lehetett az a mozinéző érzése a film alatt, hogy azt álmodták újra a készítők. Persze így is megmaradt az új film egyedisége, s így nem maradhatott el a siker sem, melyet a Zsivány Egyessel folytatott a Disney.

A Star Wars: Az utolsó Jedikben a Skywalker saga folytatódik. Az ébredő Erő hősei a galaxis legendás alakjaival indulnak nagyívű kalandra, s közben nem csak az Erővel kapcsolatos ősi rejtélyekre találnak választ, hanem megdöbbentő múltbéli titkokra is fényt derítenek.